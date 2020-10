BLIR DØPT: «Farmen»-deltager Kjetil Kirk blir, 27 år inn i livet, endelig dømt. Det blir også et TV-øyeblikk. Foto: TV 2

Her blir «Farmen»-deltageren døpt på TV: – Åpenbart ikke for sent

Kjetil Kirks (27) foreldre ville, ifølge ham selv, at han selv skulle få bestemme om han ville ha dåp eller ikke. Det tok 27 år.

«Farmen» ruller og går på skjermen, og søndag i forrige uke var det Jostein Grav (58) som var den første som måtte forlate programmet. Søndag denne uka blir det jentekamp etter at Sanna Khursheed (32) ble valgt til førstekjempe onsdag.

Men det er mer som skjer i søndagens episode.

Ifølge deltager Kjetil Kirk bestemte nemlig foreldrene hans tidlig at han selv skulle få bestemme om han ville bli døpt eller ikke. Derfor skal han heller ikke ha blitt døpt som liten. Søndag blir han døpt av en annen deltager, Thor Haavik (26), som er nyutdannet prest.

– Thor, det er en ting jeg har tenkt på. Jeg ble aldri døpt som liten, og lurer på om du har myndighet og lyst til å døpe meg her på Farmen?, sier Kirk i søndagens episode.

Haavik sier ja, og etter en klem og en dåpssamtale blir Kirk døpt med to deltagere som faddere i vannet foran de andre deltagerne.

– Thor er en fantastisk fin fyr som formidler kristendommen og sin kristne tro på en veldig fin måte til oss andre. Jeg har stor respekt for Thor som prest og ønsker å gjennomføre dette hundre prosent, forklarer «Farmen»-Kjetil i programmet.

Prest Haavik fortsetter:

– Det som er viktig under en dåp er å ha respekt for den norske kirken. Og gjennomføre det etter den rette ordning. Vi gleder oss alle sammen, vi er klare, og så tror jeg at dette er et stort øyeblikk - også for kirken og for Jesus.

Avbrutt av sinte kuer

Dåpen blir imidlertid på et tidspunkt avbrutt av at noen kuer på gården får nok av grisen «Lotta», og angriper den - midt i seremonien.

Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin bispedømme, som «Farmen»-deltager Haavik er tilknyttet, og der han etter hvert begynner å jobbe, er klar på at det var en fin ting av ham å gjennomføre denne dåpen, men minner ham likevel på en ting.

– Det er alltid kjekt og fint når folk vil døpes, og da ikke minst i voksen alder. Men Thor må huske på at han må melde det inn til den menigheten han tilhører, sånn at det ikke bare kommer på TV, men også i kirkeboka. Denne nydøpte karen skal jo også bli medlem i kirken og føres inn i registeret vårt. Det er viktig at han husker på det, sier Nordhaug til VG.

Han legger ikke skjul på at han kjenner til Haavik fra før av.

– Det er jeg som har ordinert ham til prest, og han jobber jo hos oss i Bergen. Han har ikke begynt å jobbe ennå, han fikk utsatt starten i og med at han skulle være med i «Farmen». Han skulle egentlig begynt i august.

TOK INITIATIV. Kjetil Kirk ville bli døpt, og blir døpt, i søndagens «Farmen». Her sammen med Wiktoria Rønning. Foto: Espen Solli

– Så han kan gjennomføre en dåp selv om han ikke har begynt å jobbe som prest?

– Ja, han er jo prest. Han bare utsatte det litt.

Naturlig og fint

Nordhaug har bare fine ting å si om sin elev etter det han har sett på TV.

– Thor er en veldig positiv fyr. Han gjør det å være kristen til noe naturlig og fint. Han er et godt eksempel på én som har en offensiv, kristen holdning. Jeg synes han er kjempeflink, og jeg liker ham godt.

– Hva tenker du om det å gjøre en kristen handling som dette til TV-underholdning?

– Jeg har jo ikke sett dette på TV selv, men er helt sikker på at han kommer til å gjøre dette på en fin måte - og at han gir den handlingen den verdigheten og roen som det bør være. Og så tenker jeg at folk som ser på og som ikke er døpt tenker at de også kanskje vil døpes. Det er åpenbart ikke for sent selv om man er voksen.

– Det er kanskje god reklame for både kristendommen og kirken også?

– Ja, det er god reklame for kirken og for troen - det synes jeg. Jeg så jo det ene programmet, der han velsignet en av de andre deltagerne. Det gjorde han på en veldig fin måte. Det var naturlig, men også alvorlig, sier biskop i Bjørgvin bispedømme, Halvor Nordhaug, til VG om seansen der Thor Haavik velsignet meddeltager Raymond Røskeland allerede i den første «Farmen»-uka - der Røskeland nærmest tok til tårene.

«Farmen» er ikke ferdig innspilt, og VG vil dermed ikke kontakte deltagere av hensyn til spenningen i programmet - uansett om deltagerne har røket ut eller ikke. Det er grunnen til at verken Kjetil Kirk eller Thor Haavik uttaler seg i denne saken.

AVBRUTT SEREMONI: Kuene blir irriterte på grisen «Lotta». Det skjer selvsagt midt i dåpsseremonien på «Farmen». Foto: TV 2

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, at søndagens voksendåp ikke var planlagt på noe vis.

– Kjetil var ikke døpt fordi foreldrene hans mente det var et valg han måtte ta selv, når han ble voksen. Han kom på egenhånd fram til at det var noe han ønsket å spørre Thor om han kunne gjøre, og etter at de to hadde hatt en dåpssamtale kom Thor fram til at det var noe han kunne gjøre for Kjetil. Vi la bare til rette for seremonien.

Iversen ser ingen problemer med at kanalen gjør en kristen dåpshandling til TV-underholdning.

– Det som skjer på «Farmen» får lov til å utvikle seg organisk mellom deltagerne. Kjetil ønsket seg dette, og Thor var villig til å gjøre det. Vi synes ikke en dåp i seg selv er av en så privat karakter at det ikke kan vises på TV, sier han til VG.

