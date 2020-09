I LYKKERUS: Skuespiller Alec Baldwin og kona Hilaria Baldwin fikk tirsdag enda en sønn sammen. Dette bildet ble tatt under Screen Actors Guild Awards i januar i fjor. Foto: ROBYN BECK / AFP

Alec og Hilaria Baldwin fikk sitt femte barn sammen

Den kjente skuespilleren (62) ble pappa igjen, og på Instagram avslører kona nå kjønnet på den nyfødte. – Vi kunne ikke vært mer glad, skriver hun.

Nå nettopp

I november i fjor betrodde Hilaria Baldwin (36) til sine følgere på Instagram at hun hadde spontanabortert for andre gang på syv måneder, og at familien var i sorg.

I april røpet hun imidlertid at hun var gravid igjen, og onsdag kunne podkast-verten fortelle at paret har fått sitt femte barn sammen - en gutt. Det skriver hun under et bilde av de to fra sykehuset sammen med den nyfødte.

Sett denne? Moren nyser, og babyens reaksjon vekker oppsikt:

«Vi fikk en baby i går kveld. Han er så perfekt, og vi kunne ikke vært mer glad», skriver Hilaria under Instagram-bildet.

Fra før av har det profilerte ekteparet sønnene Romeo Alejandro David (2), Leonardo Ángel Charles (4) og Rafael Thomas (5), samt datteren Carmen Gabriela. Skuespillerstjernen Alec Baldwin har i tillegg datteren Ireland (24) sammen med eks-kona Kim Basinger.

I april postet Hilaria Baldwin et videoklipp forbindelse med graviditeten. I videoen lå hun hos legen og fikk magen sjekket. Alle hennes da 734.000 følgere kunne høre hjertelyden til barnet.

«Hør her. Jeg lar babyen stå for snakkingen, siden jeg selv ikke har ord for å beskrive følelsene denne lyden gir meg. Har akkurat fått den fantastiske nyheten om at alt er bra med denne lille smårollingen, og det ønsker jeg å dele med alle dere. Så her er vi i gang igjen», skrev hun den gang.

les også Alec Baldwin og kona venter barn nummer fem

Til People har 36-åringen tidligere åpnet opp om lykken over å oppdra såpass mange barn.

– Det beste med å ha en stor familie er at det oppstår så mye kjærlighet, har hun uttalt til nettstedet.

Publisert: 09.09.20 kl. 18:15

Les også

Mer om Barn Baby Instagram Familie Hollywood