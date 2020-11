Jørgen Evensen, Johannes Roaldsen Fürst, Eirik Hvattum, Torjus Tveiten fra «Hvite gutter». Foto: Discovery

«Hvite gutter» svarer på mangfoldskritikk: − Ja, vi er blendahvite

Denne uken har TV-bransjen, og spesielt Discovery, fått kritikk for manglende mangfold i sine serier. Helt berettiget, sier guttene i «Hvite gutter».

«Hvite gutter» er tilbake på Dplay-skjermen i januar. Serien har blitt nominert til Gullrute tre ganger, og er skrevet av de fire hovedrollene: Eirik Hvattum, Jørgen Evensen, Torjus Tveiten, Johannes Roaldsen Fürst.

Komiserien følger disse fire hvite guttene fra Oslos vestkant, som alltid henger litt bak og ikke helt klarer å bli voksne.

Denne uken fikk både «Hvite gutter» og spesielt den nye Dplay-serien «Basic bitch» kritikk av film- og TV student Balqiis Omar Ali-Hanaf i VG for å være blendahvit.

– Det er helt berettiget, sier gjengen fra «Hvite gutter» til VG.

I VG-innlegget skriver Ali-Hanaf:

«Ofte blir det kvotert skuespillere med minoritetsbakgrunn som statister for å dysse ned debatten og slippe å ta et oppgjør med de virkelige problemene.»

– Fire hvite gutter

Det er i anledning Discovery sin vårlansering at VG spør «Hvite gutter»-skaperne om kritikken.

– Vi var ganske ferske da vi startet denne serien, og da vi begynte castingen hadde vi bestemt oss for å spille rollene selv. Og vi var, og er, fire hvite gutter, sier Johannes Roaldsen Fürst, som spiller Leo i serien.

Gjengen i «Hvite gutter» er også skaperne av serien. Foto: ANNIKEN ARONSEN

Samtidig sier han at om de hadde fått sjansen til å gjøre det igjen, så hadde de nok tenkt annerledes.

– Vi var ikke verdens mest «woke» gjeng da vi begynte, og det er vi sikkert ikke fortsatt, men vi vet nå at vi kunne hatt mer mangfold. Vi er enig at både vi og «Basic bitch» er blendahvite serier, forklarer han.

– Men «Hvite gutter», er ikke det litt meningen da?

– I denne serien er det kanskje litt det. Jeg føler at det kom mer fra at vi skulle spille rollene selv, og det skulle handle om klysete gutter fra vestkanten, svarer Torjus Tveiten, som spiller Herman, og fortsetter:

– Men så kan man kanskje si at man skal ta oksen mer ved hornene og si: Ja, vi er blendahvite da. Og det var viktig at vi skulle lage en serie med kritikk av den typen folk, ikke en hyllest.

Samtidig påpeker hele gjengen at kritikken av dem, serien og generelt mangel på mangfold er berettiget.

– Man kan fortsatt kritisere oss for det, men vi prøver hver fall å ikke hylle disse «Hvite guttene». Vi er bevisst på det, sier Tveiten.

– Et realistisk bilde

Fürst er også tydelig på at de er bevisst, og på at de forsøker å lage en mer representativ serie i fremtiden.

– Nå prøver vi å caste mer melaninrike karakterer i nye roller, når vi har sjansen til å skape nye roller. Vi prøver å gjenskape et realistisk bilde på samfunnet. Også er jeg enig at både vi og «Basic bitch» er blendahvite serier, sier han.

«Hvite gutter» har blitt nominert til Gullrute tre ganger, men ennå ikke vunnet. Foto: Discovery

– Hva er budskapet med serien?

– Jeg tror vi vil si at det er mange måter å være gutt på, at å sette på en knallhard maske og være opptatt av å bli ansett som veldig macho, tøff og kul, ikke nødvendigvis er den beste måten å være gutt på. Og at noen ganger kan det lønne seg å være litt sårbar og ærlig om sine skavanker, sier Fürst.

– Ja, og at alle har sin historie. Alle har grunner til hvordan de er og lever, og det er sånn med de guttene her også. Ofte er det lett å avfeie vestkantklyser som bare idioter, men det er gøy å ta dem litt på alvor også, finne ut av hvorfor de er som de er, fortsetter Jørgen Evensen.

Tveiten påpeker at de ikke synes synd på vestkantkarakterene i serien:

– Men serien hadde vært litt kjedelig å følge med på hvis de bare var klyser. Hvorfor skal man like dem da? Man er ganske avhengig av at publikum liker hovedrollene. De er noen slags antihelter da. Vi vil at folk skal tenke at de er noen søte idioter.

Så du første sesong av «Hvite gutter»?

