Hets og rykter om influencere sprer seg til nye Jodel-grupper

I november stengte Jodel alle sine sladderkanaler hvor brukerne anonymt har kommentert og spredt rykter om offentlige personer. Nå er sladderet flyttet til nye kanaler.

Halvparten av alle unge mellom 15 til 25 år sier at de har kommentert eller sendt noe anonymt på nettet, ifølge en undersøkelse YouGov har gjort for VG.

– Sladder er et samfunnsproblem, styrket av en bransje som tjener på å skape rykter, konflikter og skandaler, skriver kommunikasjonssjef i Jodel, Gustave Sauveroche i en e-post til VG.

Jodel har lenge fått kritikk for at anonyme personer har spredt hets, rykter og mobbing. I november tok de grep og slettet de største kanalene. De sier at det fortsatt vil være lov å kritisere offentlige personer inne i appen.

Én av de største kanalene på Jodel i Norge var «kjendisgossip». Norske kjendiser VG snakket, var glade for at sladderkanalene blir slettet.

Spredning av falske rykter

– Det var en kul idé, men det har på en måte utviklet seg til å være veldig lett for folk som har lyst til å skrive dritt anonymt, sier Nilsen i podkasten.

En hendelse hun husker spesielt godt var da hun og ekskjæreste hadde en pause. Da opplevde hun mye rykter og uthenging i appen.

– Jeg tror det var over 300 kommentarer, sier hun.

Jodel sier selv i en e-post til VG at hyppigheten av innhold som direkte mobbet og spredte rykter om influencere var for høy.

RYKTER: Bloggere og influencere har ofte blitt diskutert i Jodel. Sofie Nilsen (25) oppdaget appen etter at hun var med i «Paradise hotel» i 2017. Foto: Terje Pedersen, NTB

– Har flere tusen følgere

Jodel hevder at sladder representerer mindre enn én prosent av innholdet som postes i appen.

– På samme måte sladrer folk med vennene sine. Samfunnet som helhet burde øke bevisstheten rundt effekten til sladder, sier Sauveroche og legger til:

– Det vanskelige fremover er å definere hva som er en offentlig person, men majoriteten av de influencere som blir diskutert har flere tusen følgere.

Sauveroche forteller at da de stengte gossip-kanalene i Danmark opplevde de at lignende grupper ble oppretter hvor det samme innholdet ble delt.

Kaisa Liseth (21) bruker Jodel til å holde seg oppdatert om TV-program hun ser på og om kjendiser. Hun har også blitt moderator i appen. Hun synes det ble et giftig miljø i gossip-kanalene med mye negativitet. Hun er glad for at kanalene ble fjernet.

– Jeg tror ikke det er bra for dem som leser det eller de det skrives om, sier hun.

Nå sier hun at gruppene kommer tilbake men under andre navn.

Sauveroche i Jodel sier til VG at de opplever at majoriteten av brukerne tar ansvar og rapporterer inn innlegg.

– Vi har også et team som jevnlig sjekker nye trender og nye kanaler, sier han.

– Jeg tenkte vel egentlig at det er for godt til å være sant og det var jo et bra tiltak av Jodel, men det kommer jo veldig sent. Jeg har lest at de har lov til å ha sånne kanaler, bare at kanalen ikke får hete «gossip» bak. Så det er jo på en måte det samme, bare at kanalen heter noe annet, sier Sofie Nilsen (25).

Publisert: 06.12.20 kl. 11:25

