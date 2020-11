Nils Brenna og Harald Eia analyserer kjendiser og offentlige personer med personlighetstesten «Big 5» i NRK-podkast. Foto: NRK

Kraftig byks etter Herman Flesvig-episode: − En helt annen liga

«Sånn er du» ligger til vanlig og lurer mellom syvende og tiende plass på listen over norske podkaster, men så fikk de Herman Flesvig på besøk.

I «Sånn er du» analyserer Nils Brenna og Harald Eia kjendiser og offentlige personer med personlighetstesten «Big 5». 1. november kom episoden der de analyserer komiker og skuespiller Herman Flesvig.

– Plutselig var vi i en helt annen liga, sier programleder Harald Eia til VG.

Podkasten rykket brått opp på tredjeplass på Podtoppen i uke 44 – listen som rangerer norske podkaster basert på nedlastinger – rett bak «Friminutt» og «Radioresepsjonen».

Vanligvis ligger NRK-podkasten «Lørdagsrådet» på tredjeplass, mens «Sånn er du» siden uke 40, med unntak av uke 44, har vekslet mellom syvende og niendeplass.

– Vi prøver å ha litt variasjon på hva og hvem. Noen ganger har vi noen som vi vet at mange er opptatt av, men innimellom må vi ta noen i en smalere kategori også. Det er en langsiktig strategi, sier Eia.

Alt fra politikere, til toppledere, til skuespiller og komikere har blitt analysert i «Sånn er du».

– Nå skal det sies at det ble veldig bra med Herman Flesvig, men når det kommer til radio tenker jeg veldig lite på det kommersielle, fortsetter Eia.

– Flesvig er større enn oss

I NRKs oversikt over podkaster og lyttertall har episoden med Jan Thomas flest lyttere i «Sånn er du», mens Herman Flesvigs episode ennå ikke har nådd helt opp. Hans episode ligger foreløpig på 20. plass, som er plassen bak Siv Jensen-episoden, forteller Nils Brenna til VG.

Men dette er altså NRKs oversikt over «Sånn er du» sine lyttertall alene, og Brenna påpeker at de andre episodene har ligget ute en stund lenger enn Flesvig-episoden.

– Vi er store, men Flesvig er større enn oss, sier Brenna.

Harald Eia sier han synes det både er spennende og imponerende med de aller fleste som er med i programmer, men påpeker også at Flesvig på et vis overrasket.

– Jeg blir glad for å høre at han er så reflektert, og at han har lett for å snakke om at han gråter og blir lei seg for eksempel. Det er noe av det fineste med vår tid, at det er rom for å si de tingene der, at han kan være så kul og samtidig ha de snåle sidene, sier han og legger til:

– Jeg er pappa til to gutter selv og det er kanskje det største problemet, at det er vanskelig å snakke om sånne ting, så jeg synes det er fint.

– Unge skjønner spillereglene

Og denne formen for refleksjon har han sett hos flere av de unge kjendisene de har analysert.

– Det vi merket med Jørgine «Funkygine» Vasstrand, Sophie Elise og Herman Flesvig, og vet det med en del av de nye kjente som bruker sosiale medier som springbrett, er at de er veldig reflekterte over hvem de er. Måten de er offentlige på er så intens. Mange av disse har tenkt nøyere gjennom ting, enn det jeg gjorde i slutten av 20-årene, sier han.

For å få konseptet til å funke forteller Eia at gjestene som har tatt «Big 5»-testen snakker ganske fritt under innspilling, men at de også får lov til å si om det er noe de ikke vil ha med i etterkant.

– De unge skjønner spillereglene, og etterpå er det mer de vil ta bort fra innspillingen. Jeg oppfatter at de har erfart mer av hva som kan skje om de lumper ut med noe veldig personlig. De har 200.000 små kritikere på skuldrene sine som hele tiden mener noe om hva man kan si og ikke, sier Eia, før han fortsetter:

– Sånn har ikke jeg det. Min generasjon er litt drøyere typer, men disse folka er mer gjennomtenkte.

Tre på topp

Det er NRK som briljerer Podtoppen. Til vanlig ligger «Friminutt» med Herman Flesvig og Mikkel Niva på toppen, «Radioresepsjonen» på annenplass og «Lørdagsrådet» på tredjeplass.

Podkastsjef i NRK, Vilde Hjort Batzer, tror det handler mye om programlederne:

– Vi er så heldige å ha noen veldig dyktige programledere som er veldig glad i å lage radio og podkast, og det tror jeg er helt avgjørende for at de lykkes så godt. De har det moro, og det smitter på lytterne. Også er det jo noen av Norges morsomste folk bak mikrononene, det skader heller ikke, sier podkastsjefen til VG.

– I «Lørdagsrådet» får man for eksempel høre noen diskutere ditt eller andres problemer, og du kan lære noe nytt. «Radioresepsjonen» har mange faste spalter hvor det skjer nye ting hver uke, og i «Friminutt» får du både karakterer og impro. Vi er opptatt at innholdet må være noe mer enn at programlederne prater om seg selv, sier hun.

Hun tror også det handler mye om at lytterne føler seg nære programlederne og at de på et vis blir glade i dem.

– Vi vet også at podkastlytterne setter pris på å bli underholdt og at de får et veldig nært forhold til programlederne de følger på podkast. Det blir etter min mening aldri kjedelig å høre på disse tre podkastene, og at de ligger på topp uke etter uke kan være et tegn på at lytterne er enige i det, sier hun.

Herman Flesvig er informert om denne artikkelen, men ønsket ikke å kommentere.

Publisert: 17.11.20 kl. 13:44