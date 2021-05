ERKJENNER STRAFFSKYLD: Carl Aksel Jansen har i retten erkjent straffskyld eller delvis straffskyld etter tiltalen. Her er han avbildet under en premierefest for «Paradise Hotel» i 2016. Foto: Trond Solberg

Forklarte seg om Carl Aksel Jansen: − Jeg var redd

Fredag vitnet flere av de fornærmede i bedragerisaken mot Carl Aksel Jansen. To av kvinnene fortalte om en periode med frykt etter de anmeldte realityprofilen.

Av Siri Berge Christensen

– Jeg har vært sykemeldt i lang periode, mistet to arbeidsforhold fordi jeg ikke klarer å fungere. Nå sitter jeg med en million i forbrukslån, sa den ene fornærmede mannen i retten fredag.

Tirsdag startet rettssaken mot den tidligere «Paradise Hotel»-deltageren Carl Aksel Jansen (25).

Han står tiltalt for grovt bedrageri for over 4,5 millioner kroner, hvitvasking og kjøring i ruspåvirket tilstand. Han erkjenner straffskyld eller delvis straffskyld for alle de 33 punktene i tiltalen.

I bedrageridelen av saken er tre menn og tre kvinner fornærmet. Flere av de fornærmede uttrykte fredag at de var sterkt preget av saken, og slet tidvis med å forklare seg. De var også svært bekymret for sin økonomiske fremtid.

Flere fortalte at de hadde blitt lurt av en person de hadde et nært forhold til, som de stolte på og som de ikke visste var kriminell. Dette skammet de seg over.

Var redd

– Jeg har lyst til å leve normalt igjen. Dette har vært helt forferdelig. Jeg har måtte nedprioriter alt jeg ikke ville nedprioritere. Jeg har isolert meg hjemme istedenfor å være med på ting sosialt, sa en gråtkvalt kvinne.

Den aktuelle kvinnen, som innledet et nært forhold til Jansen, fortalte at han sommeren 2018 spurte henne om hun ville bistå med å kjøpe en artistbil.

– Men før jeg i det hele tatt kunne svare ja måtte han uansett sjekke om hvordan jeg kunne bidra. Han trengte informasjon for å kunne sjekke det, så da fikk han bankbrikken.

Det skal ha blitt søkt om usikret kreditt i totalt syv banker, og utbetalt 1.138.046 kroner i hennes navn.

Kvinnen visste ikke dette før hun fikk inkassovarsler i posten. Da hun konfronterte Jansen med dette, skal han ha blitt sint.

– Han skjelte meg ut og sa jeg ikke hadde grunn til å være lei meg, sier kvinnen som tidlig tok til tårene.

Kvinnen valgte å anmelde Jansen, og forteller om en periode med sinte meldinger fra ham.

– Det var en periode jeg så meg over skulderen fordi jeg var redd han skulle få noen til å gjøre noe, sa hun og la til:

– Han kjente så mange, han hadde så mange store og skumle folk i sitt miljø som han bare kunne avtale ting med.

– Turte ikke være hjemme

To andre kvinner fortalte at de ga bort BankId-en til Jansen etter han spurte om de kunne være kausjonist for ham.

– Han virket som en person som hadde veldig mye penger, og han sa det kom til å bli betalt ned med en gang. I minuttet jeg ga fra meg BankID følte jeg noe var feil, men jeg ble betrygget med at jeg ikke ble lurt.

En måned etterpå oppdaget hun at det var tatt opp lån i syv banker, på over én million kroner i hennes navn.

– Jeg har ikke vært i jobb siden den dagen. Jeg er fortsatt sykemeldt, og dette har ødelagt livet mitt.

Hun beskriver Jansen som «intens», og sier hun ble redd etter hun fortalte Jansen at hun anmeldte ham.

– Jeg turte ikke være hjemme etter jeg anmeldte. Jeg fikk hissige telefoner, og jeg ble fortalt at jeg ikke visste hva slags folk jeg hadde med å gjøre.

Spilte på følelser

Aktor Erik T. Hansen spurte flere av ofrene av hvordan det var mulig å bli lurt av Jansen.

– Jeg stole så blindt på han at jeg ikke stilte spørsmål, sa en kvinne som var tydelig opprørt.

Jansen henvendte seg direkte til de tre kvinnene etter at de hadde avgitt sine forklaringer.

– Jeg forstår at dette er helt jævlig. Denne tiden har vært helt jævlig. Det jeg har gjort er helt uakseptabelt. Når jeg tenker tilbake på det så har det vært så dårlig gjort at jeg har spilt så mye følelsene dine. Jeg vet at det ikke hjelper, men jeg er ekstremt lei meg. Jeg skal gjøre opp for meg, sa Jansen.

Uenig om Rolex-klokke

Jansen forklarte onsdag at en av de fornærmede i saken skal ha oppsøkt han i mars 2019 med en Rolex-klokke som han ville selge.

Klokken solgte Jansen videre til østeuropeere, som siden skal ha troppet opp på døren hans og fortalt at klokken var falsk. De skal ha pålagt ham en bot på flere hundre tusen med et par timers frist.

Ifølge Jansen ga så den fornærmede mannen ham 150.000 kroner som han hadde på konto, og de ble sammen enige om å ta opp forbrukslån på et par hundre tusen for å dekke inn resten av boten.

Mannen, som forklarte seg i retten fredag, sier på sin side at det var Jansen som sa han kunne selge klokken for ham. Mannen, som skal ha vunnet klokken på et pokerlag, sier han tenkte det var en «vinn vinn situasjon» for ham.

I ettertid kom Jansen på døren hans, og sa han hadde fått bot. Mannen følte seg truet til å gi Jansen penger, og følte seg i tillegg tvunget til å gi fra seg personopplysninger, mobil og annen informasjon for å ta opp lån.

– Jeg fikk beskjed om at hvis pengene ikke kommer, kom noen til å ta meg og ødelegge kneskålene mine. Det var helt forferdelig.