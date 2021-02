ÅPEN OM DET VANSKELIGE: – Jeg syns det er trist, men også veldig fint at min åpenhet kan hjelpe folk, og føre til fokus på et viktig tema, sier artist Agnete Saba til VG. Foto: Odin Jæger

– Trist, men også veldig fint at min åpenhet kan hjelpe folk

I lørdagens utgave av «Hver gang vi møtes» åpnet Agnete Saba (26) seg om angsten og tvangstankene som har preget flere år av livet hennes. Nå strømmer det inn positive tilbakemeldinger.

– Jeg har fått enormt mange tilbakemeldinger på programmet, fra mennesker som forteller meg lignende historier fra sine egne liv og som takker meg for at jeg har snakket om dette, sier Agnete Saba til VG.

Responsen kommer etter at hun i lørdagens utgave av TV 2-programmet «Hver gang vi møtes» fortalte om de angstpregede årene hun har vært gjennom. I programmet tar syv artister et tilbakeblikk på musikk-karrieren – hver av dem med sin egen episode.

Da Saba som 14-åring vant MGP Jr. med The BlackSheeps, ble hun en offentlig person nærmest over natten. Allerede da økte presset på henne, og angsten ble gradvis mer uhåndterlig.

– Suksessen og oppmerksomheten var mye å håndtere for et barn. Spesielt for meg som var et veldig sensitivt barn, forteller hun i episoden.

I lørdagens episode forteller hun om opplevelsen gjorde at hun skulle trekke seg tilbake i flere år: da hun i 2016 skulle delta på Eurovision. Når Saba skulle på scenen i den svenske hovedstaden for å fremførte sitt bidrag «Icebreaker», hadde hun panikkangst.

I episoden forteller hun at hun sa til manageren sin at hun ville hoppe ut av vinduet dersom hun gikk videre til finalen.

Men Saba tapte semifinalen og den kommende turneen var allerede avlyst på grunn av de psykiske utfordringene. Det skulle ta nesten fem år før hun kunne komme ordentlig tilbake til musikkarrieren igjen.

Artistkollega Trygve Skaug fremførte Eurovision-låten «Icebeaker» på nytt under lørdagens episode.

I forkant av innspillingen av episoden uttrykte Saba overfor VG at hun var spent på om hun var sterk nok til å gjennomføre et slikt program.

Dagen etter den har gått på lufta har hun fått mye positiv respons. Det fremkaller blandede følelser hos henne.

– Jeg syns det er trist, men også veldig fint at min åpenhet kan hjelpe folk, og føre til fokus på et viktig tema, sier hun til VG.