Vegard Harm: Med sekken full av skam

Hans største frykt er å ende opp ensom og alene. Innerst inne savner han en kjæreste. Likevel kan Vegard Harm (25) absolutt ikke se for seg å våkne opp med en mann.

Av Ingrid Johansen og Line Møller (foto)

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg ble i ikke med i det gamet her for å redde verden. Og når andre kjente folk uttrykker at jeg bør mene ditt og datt fordi jeg har en form for makt, får jeg løs mage, sier han bestemt.