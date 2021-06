Rap-nykommer åpner opp Ash Olsen (21) hevdes å være Norges fremtidige rapstjerne. Hun rapper om sex, digger XXXTentacion og sier at hun er «ekstremt» god venn med sjaman Durek. Xueqi Pang Av Publisert 21. juni, kl. 13:13 Xueqi Pang/VG Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Olsen debuterte da hun, på egenhånd, slapp raplåten «KITKAT» under coronapandemien. Sangen ble umiddelbart lagt merke til. – Drømmen min er å kunne leve av musikken og bli suksessfull. Da er jeg fornøyd, sier hun.

«I dive in that pussy like a scuba diver» er det hun selv mener er det drøyeste hun rapper. Med klessmaken til Tupac og bling i tennene, drømmer den unge og ambisiøse rapperen nå om å ta over topplistene.

Ash Olsen (21): − Jeg liker farlige damer

NRK P3 beskriver Ash Olsen som en kommende stjerne. Men hvem er egentlig 21-åringen fra Fredrikstad? Nå letter hun på sløret om damer, kongelige familievenner og klesbudsjett.

Mens andre jevnaldrende pugget pytagoras på videregående, satt Ash Olsen i sitt hjemmestudio/soverom på gården i Fredrikstad og spilte inn låter om damer og sex.

– Jeg gikk på videregående en halv dag, tok alle tingene og gikk, og kom aldri tilbake igjen. Jeg valgte å satse på musikken fullt ut. Hvis jeg ikke hadde blitt artist så hadde jeg drevet med aksjer og blitt millionær, sier 21-åringen.

Etter lanseringen av «KITKAT» sier nykommeren at hun ble kontaktet av folk i musikkindustrien fra både innlandet og utlandet.

GÅRDSJENTE: Gården til Ash Olsens familie ligger fem minutter fra Fredrikstad med bil. – Det er veldig stille og rolig med skogen. Dritchill å vokse opp på gård, sier hun. Foto: Xueqi Pang/VG

– Jeg husker første gang jeg hørte «KITKAT» på radio, og det var ganske sykt. Det føltes ikke helt ekte. Det er jævlig kult. Veldig takknemlig for at den ble godt tatt imot, sier rapperen.

Rapkometen har kanskje byttet ut ridestøvler med bandana, men 21-åringen fremstår likevel stille og noe sjenert i sitt første med VG. Og ikke minst en liten smule hemmelighetsfull.

– Jeg har to veldig forskjellige sider ved meg. Jeg vet ikke hvorfor. Det bare er sånn.

Ingen hestejente

Hun vil ikke engang avsløre om hun ble født Ash Olsen, men sier at fornavnet ikke betyr noe spesielt. Navnet er det som står i passet nå, men en ting vil hun ha på det rene: Hun er ikke oppkalt etter Ash Ketchum i Pokèmon.

FLERE SIDER: Ash Olsen sier hun ser frem til å vise frem en annen side ved seg. Artisten har skrevet flere kjærlighetslåter hun ser frem til å slippe i fremtiden. Blant annet kjærlighetsballader. Foto: Xueqi Pang/VG

Selv om Olsen har vokst opp på gård med hester, er hun langt unna en typisk bondedatter.

– Har aldri vært hestejente. Jeg har en eldre søster som er veldig hestejente, men jeg er den eneste i familien som ikke driver med hester.

Hun var mer opptatt av Tupac og skateboard.

– Da jeg først ble introdusert til hiphop så var det Tupac som satt seg veldig. Jeg husker også jeg ble veldig sjokkert da jeg hørte XXXTentacion for første gang. Både han og Juice WRLD satt seg godt i minne.

FAMILIEVENNER: Amerikanske Sjaman Durek og prinsesse Märtha er venner av Ash Olsen. Foto: Daryl Henderson / NTB

Kompis med sjaman Durek

Noe som kanskje overrasker mange er at Ash Olsen er veldig nær både Sjaman Durek og prinsesse Märtha.

Under et av hennes innlegg på Instagram har begge lagt igjen kjærlige spor.

– Hvem er sjaman Durek for deg?

– Han er en ekstrem god venn.

BOO: I kommentarfeltet på dette bildet kommer det gode hilsner fra både prinsesse og sjaman. Foto: Skjermbilde, Instagram

– What?

– Gjennom Märtha. Hun er bestevenn med moren min. Det er sånn jeg har blitt kjent med de. De er liksom tante og onkel.

– Märtha og min stefar har vært ekstremt gode venner siden de var veldig unge, så det var slik mamma ble introdusert. De er veldig nær med familien, for de er hestefolk de og. Det er bare koselig. De er fantastiske gode mennesker, sier Olsen.

– Har du flere kjendisvenner?

– Ja, but I ain’t gonna say no names.

OBAMA: Hvis Ash Olsen skulle bestemt hvem Norges neste statsminister var, hadde hun valgt Barack Obama. – Virker som en god fyr. Jeg ville gjerne møtt ham. Hadde vært koselig. Foto: Xueqi Pang/VG

Versace-lue til 3000 kroner

Olsen digger ikke bare urban musikk, men også en urban klesstil.

Hun bekjenner at hun bruker altfor mye penger på klær. Men klarer ikke å estimere hvor mye, enn at det er altfor mye.

– Jeg kjøpte en Versace lue til 3000 kroner, og jeg har ikke brukt den en gang. Hva faen liksom. Jeg vet ikke engang hvorfor. Jeg bare nettshopper. Og det skjedde. Ofte så bestiller jeg klær i søvne, og så kommer det en pakke en uke senere. Da tenkte jeg: «hva faen? En Versace-lue?»

SNEAKERS: Disse skoene kostet over 1100 kroner, og er dagens dyreste plagg, ifølge Ash Olsen. Foto: Xueqi Pang

Om blingen i tennene sier Olsen at hun ikke vet hva det er, men at det ikke er diamanter inspirert av Post Malone.

– Jeg har hatt det på veldig lenge nå, og lurer fortsatt på når det skal falle ut. Jeg fikk den påsatt rett før jul, så jeg er sjokkert over at det fortsatt sitter på.

Ash Olsen har også ni tatoveringer. Hun har blant annet tatovert stjernetegnet sitt og ordet «patience». Sistnevnte en egenskap hun mangler, ifølge seg selv.

– De vondeste tatoveringene var hendene. Det var helt jævlig, men deilig pain.

– De på hendene betyr ikke en dritt. De var også de gruet jeg meg mest til å vise mamma. Hun ble litt sånn: Seriøst? Men hun lot den gå.

VEKTEN: Ash Olsen er født kl 07:07, 15.oktober, og tror på det har noe å si for hvem man er. – Mitt stjernetegn er kjent for å være veldig ubesluttsomme. Det stemmer jo det, sier hun. Foto: Xueqi Pang/VG

Tomine Harket med i musikkvideo

I juni slipper rap-nykommeren sin første ordentlige musikkvideo. På laget har hun fått med seg kjendisdatter og artist Tomine Harket (27) og DJ Ida Helene Paulsen (29).

Musikkvideoen tilhører den nye låten «TUTTIFRUTTI».

VENNER?: Ash Olsen vil ikke avsløre hvordan hun og Tomine Harket har blitt kjent. Foto: Odin Jæger/VG

– Det var dritstress med corona, og veldig mye frem og tilbake, men er veldig fornøyd med utfallet.

Olsen blir hemmelighetsfull når hun blir spurt hvordan hun kjenner Harket, som er med i videoen.

– Tomine er en veldig kul dame. Hun skyldte meg en tjeneste, og derfor er hun med i videoen.

– Hva har du gjort for henne?

– Det er hemmelig. Hehe.

Se den nye musikkvideoen her:

Liker farlige damer

Flere av Ash Olsens låter handler om damer og sex. Den nye låten «TUTTIFRUTTI» skiller seg heller ikke ut.

Selv påstår hun at tekstene i den nye sangen er kanskje noe av det drøyeste hun har rappet. Blant annet «I dive in that pussy like a scuba diver»

– Jeg vet ikke hvor jeg henter frasene fra. Jeg går ofte frem til mikrofonen og begynner å freestyle, og da skjer det sånne ting. Det er veldig humor, sier Olsen.

– Så det er ikke hentet fra virkeligheten?

– Jo, jo, jo. Dykker. Masken på, sier hun på spøk.

Hun legger ikke skjul på at tekstene ofte er eksplisitte, og er klar over at låtene til en viss grad kan fremstå objektiverende.

– Når jeg skriver tekstene mine så liker jeg å male et veldig tydelig bilde av situasjonen, og da kan man jo dra den og strekke den som faen liksom.

ENGLISH PLEASE: – Det interesserer meg ikke å rappe på norsk. Jeg føler at jeg er mye friere på engelsk. Jeg føler jeg expresser meg selv mye bedre, sier Ash Olsen. Foto: Xueqi Pang/VG

– Jeg kan forstå at det kan virke som at jeg objektiverer damer, men jeg har masse kjærlighet og respekt. Jeg forguder kvinner over alt på jord. Så det er ikke ment noe nedlatende med det i det hele tatt. Jeg er jo kvinne selv, så det er ikke ment som et perspektiv fra «the male gaze».

– Jeg er feminist. Jeg gjør bare min greie.

– Du har kanskje veldig draget på damene?

– Tjaaaaa, ha-ha. Nei, damer er bra altså.

Rapartisten nevner den jevnaldrende sangeren Madison Beer (22) som en av de peneste damene hun vet om.

DRØMMEDAME: Ash Olsen sier hun synes Madison Beer er en flott dame. Foto: Trond Solberg/VG

– Jeg liker farlige damer som bare er veldig confident og sterk i seg selv. Når man vet at det siste de trenger er deg liksom. Det synes jeg er drithot.

– Jeg har også crush på Miley Cyrus. Jævlig rå. Sykt sterk dame. Ekstremt kul.

– Men er du singel?

– Confidential information, svarer hun.