KUTTER: Nå slankes redaksjonen i HuffPost. Foto: Ted Shaffrey / AP / NTB

Buzzfeed sier opp 45 ansatte i HuffPost

Bare tre uker etter oppkjøpet av HuffPost kutter Buzzfeed staben i nettavisen med 45 i et forsøk på å oppnå lønnsomhet.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

– Vi fikk aldri sjansen til å vise hva vi er verdt, sier fagforeningen i HuffPost etter nyheten om at 45 journalister, redaktører og produsenter må gå. Ifølge fagforeningen er rundt 30 prosent av deres medlemmer blant dem som mister jobben.

Det ble i november klart at Buzzfeed kjøper HuffPost.

Nettavisen, tidligere kjent som Huffington Post, hadde et underskudd på 20 millioner dollar i fjor og var på vei mot samme resultat i år dersom det ikke ble tatt grep, sier Buzzfeed-sjef Jonah Peretti.

– Vi vil begynne omstruktureringen av HuffPost i dag for raskt å komme inn på en vei som leder til lønnsomhet. Dessverre betyr det kutt i staben, sa Peretti på et møte med de ansatte. Ifølge ansatte ble de fullstendig tatt på sengen av nyheten. Det hjalp ikke at passordet for å logge på nettmøtet var «spring is here» (våren er her).