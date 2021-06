Snåsamannen bisettes – barnebarn skal synge

Familie og venner tar tirsdag avskjed med Joralf «Snåsamannen» Gjerstad. Mye av bisettelsen strømmes direkte.

Hele Norges Snåsamannen gikk bort for halvannen uke siden – 95 år gammel.

Tirsdag er det tid for et siste farvel. Bisettelsen finner sted i Snåsa kirke, og familien ønsker at deler av seremonien, som starter kl. 11:45, skal være tilgjengelig for offentligheten. VGTV vil formidle sendingen.

Av smittevernhensyn er det kun anledning til å ha 90 gjester til stede i kirken.

– Vi har vært vant med å dele pappa med hele Norge. Bisettelsen vil vi imidlertid gjerne ha så privat som mulig, har datteren Jorunn Gjerstad tidligere forklart på vegne av familien.

Hun skal selv si noen ord om sin far, men dette kommer ikke til å strømmes.

Tre solosanger står på programmet. Arnstein Vesterdal fra Øvre Kvam mannskor starter med det som var Gjerstads yndlingssang, «Å, Eg Veit Meg Eit Land».

De andre to sangene, «Deg Å Få Skode» og «Amazing Grace», er det et av barnebarna som skal fremføre – Frøydis Jørstad.

Sogneprest Harald Nordtug Tveit forretter under bisettelsen sammen med tidligere Nidaros-biskop Tor Singsaas, som hadde et nært vennskap med Joralf Gjerstad.

Ingvild Jørstad, som også er barnebarn av avdøde, skal si minneord, men dette innslaget ønsker de pårørende å holde privat, så det vil ikke strømmes. Hun skal senere lese Frans av Assisis bønn, og dette blir vist.

Snåsa-ordfører Arnt Bardal er blant dem som skal lese minneord.

Også Erik Sakshaug, representant for Marthe og Joralfs hjelpefond, står på listen over dem som skal si noe.

Ba om ro

Da nyheten om Joralf Gjerstads bortgang ble kjent 18. juni, takket de pårørende for all støtte, men ba samtidig om ro.

«Midt i sorgen har det vært stor mediepågang overfor hele familien, og vi har hatt mer enn nok med å håndtere vår egen sorg, lød det i en pressemelding signert Snåsamannens tre barn, Jorunn, Svein Magnus og John Sverre Gjerstad.

Joralf Gjerstad har gjennom hele sitt voksne liv blitt oppsøkt av mennesker som har hatt tro på hans helbredende evner.

Hans siste hilsen

I sluttordet til fjorårsboken «Evig Håp», som Joralf skrev sammen med Christer Rognerud og Anne Karen Holstad, forklarte han at han «gjennom kristendommen har stått til tjeneste i det stille»:

«Alle som har søkt meg, har fått med seg en stille bønn med tro og håp om at de skulle bli friske. Mange mennesker ble friske, andre ble ikke det.»

Han skrev videre i det han omtalte som «en siste hilsen» at når han avslutter sitt virke, står han ikke igjen med sorg, men med rikdom og glede. For «etter livet venter det noe større».

Ville ikke ha penger

Mange er dem som hevder å ha fått hjelp, deriblant flere kjendiser, som nå har uttrykt sin sorg over Snåsamannens død. Selv ga Snåsamannen «en kraft utenfor seg selv» æren for sine angivelige evner.

– Skulle jeg ta penger for å hjelpe, ville jeg mistet evnen min, fortalte Snåsamannen til VG etter at den første boken om han ble gitt ut i 2008.

Han var da 83 år gammel og anslo at han hadde hjulpet over 50.000 mennesker gratis.

«De som arbeider uten å tenke på seg selv, får til slutt den største lønnen», skrev Joralf i «Evig Håp».

Snåsamannens kone gjennom 63 år, Signe Marie Gjerstad, døde i desember 2017. Hun ble 86 år. Paret levde sine siste år sammen på Snåsa sykehjem.