Siste farvel med Snåsamannen – barnebarnet Frøydis (18) sang

Familie og venner tok tirsdag varm avskjed med Joralf Gjerstad.

Hele Norges Snåsamannen gikk bort for halvannen uke siden – 95 år gammel.

Bisettelsen fant sted i Snåsa kirke med 90 gjester til stede. Solist Arnstein Vesterdal fra Øvre Kvam mannskor åpnet med det som var Joralf Gjerstads yndlingssang, «Å, Eg Veit Meg Eit Land».

Familien ønsket å la deler av seremonien være tilgjengelig for alle.

Kisten var omringet av mange kranser og personlige hilsener. På bårekransen sto det: «Snille og gode bestefar! Takk for ditt smil og gode humør. Din kjærlighet lever videre i våre minner».

De andre to solosangene var det Joralfs barnebarn Frøydis Jørstad (18) som sto for.

Sogneprest Harald Nordtug Tveit forretter under bisettelsen sammen med tidligere Nidaros-biskop Tor Singsaas. Tveit dykket ned i Joralfs livshistorie.

– Joralf lærte i sin oppvekst å kjenne samfunnet nedenfra. Det var med å forme ham som menneske. På grunn av sykdom fikk han bare fem års folkeskole. Det meste av tiden tilbrakte han hjemme med sin mor.

– En bauta i familien

Presten fremhevet også Gjerstads engasjement innen motstandsbevegelsen, og senere menighet og politikk. Ikke minst betydde Joralf mye for sine nærmeste.

– Joralf var en trygg bauta i familien. Han satte alltid familien først. Han og Signe hadde mye humor, og hjemmet var alltid fylt med mye glede og latter, sa Tveit, som også minnet om avdødes utmerkelser, deriblant Kongens fortjenstmedalje.

– Han var en god forteller og hadde en fantastisk hukommelse. Aller mest kjent var han for sine synske evner og varme hender. Dette ble han klar over tidlig i livet.

KISTEN: Her hviler Joralf Gjerstad i Snåsa kirke. Foto: Hanna Johre, NTB

Presten snakket om alle tilreisende, brevskriverne og innringerne som satte sin lit til Snåsamannen. Og han viet de aller nærmeste plass i talen, ikke minst Joralfs avdøde kone.

– Signe og Joralf var sterkt bundet til hverandre. Hun sto alltid ved hans side, og han var helt avhengig av henne.

De to var gift i 63 år. Signe Marie Gjerstad døde i desember 2017 – 86 år gammel.

– Minnene vil varme mange

– Joralf ble tidlig en kjent skikkelse i bygda. Alle som hadde behov for å snakke tok raskt kontakt med han for råd og hjelp. Hans evne, og navnet hans, ble kjent i hele Norges land og utenfor grensene, sa Tveit.

Han snakket om at Joralf møtte alle på samme måte.

– Det spilte ingen rolle om du var fattig eller rik. Minnene om han vil varme mange i lang tid fremover.

Deretter holdt Gjerstads datter Jorunn Gjerstad (48) minnetale, men denne ble ikke strømmet. Heller ikke minneordene som ble leste av barnebarnet Ingvild Jørstad (26).

BARNEBARN: Ingvild Jørstad leste bønn i kirken. Foto: NRK

Prest Tor Singsaas tok så ordet. Han hadde et nært vennskap med avdøde.

– Det er så sterkt å sitte her og høre alle beretninger. Og det vi nå har fått høre fra familien, de varme og nære kloke ordene. Om en bestefar og bestemor som var så nær. Vi vet at dere har delt dem med så mange tusen andre. Tusen, tusen takk for det, sa Singsaas til de etterlatte.

Han snakket så om alle mennesker som ble møtt med varme i hjemmet på Snåsa.

– Å møte Joralf ansikt til ansikt, var alltid en spesiell opplevelse. Da du møtte Joralf, var det bare du og ham.

2020: VG møtte Joralf Gjerstad på Snåsa i september i fjor. Foto: Line Møller, VG

Snåsa-ordfører Arnt Bardal minnet Joralf som en uerstattelig nerve i Snåsa-samfunnet.

– En del av vår identitet går nå over i historien, sa han og la til at selv om Joralf var en gammel mann, så var «det underlig å få beskjeden om hans død».

– Har gitt mer enn du har fått

Også Erik Sakshaug, representant for Marthe og Joralfs hjelpefond, sto på talerlisten. Han snakket varmt om avdødes innsats for funksjonshemmede, deriblant Marthe Sakshaug, den unge jenta med downs syndrom, som ble Joralf så kjær etter deres møte for over 20 år siden.

– Kjære Joralf. Du har alltid gitt mer enn du har fått. Du så det som din livsoppgave å hjelpe dem som hadde et vanskeligere utgangspunkt enn deg selv, sa Sakshaug.

Deretter ble det lest opp hilsener på kransene, deriblant fra andre kjente personligheter som Audun Myskja, Ingar Sletten Kolloen, Cato Schiøtz og Erik Hetland.

«Evig takknemlig. Kjærlighet for alltid.»

«Takk for at vi fikk undre oss over livet sammen. Du vidunderlige, vakre Joralf.»

Barnebarnet Ingvild Jørstad leste så Frans av Assisis bønn.

Deretter fremførte et annet av barnebarna, Frøydis Jørstad, «Deg Å Få Skode» – akkompagnert av organist Jonas Skjeflo.

Hun sang også «Amazing Grace» etter jordpåkastelsen. Det var til orgeltonene fra denne sangen at kisten til slutt ble båret ut.

BARNEBARN: Frøydis Jørstad er barnebarn til Joralf Gjerstad. Hun sang solo. Foto: NRK

I sluttordet til fjorårsboken «Evig Håp», som Joralf skrev sammen med Christer Rognerud og Anne Karen Holstad, forklarte han:

«Alle som har søkt meg, har fått med seg en stille bønn med tro og håp om at de skulle bli friske. Mange mennesker ble friske, andre ble ikke det.»

Han skrev videre i «en siste hilsen» at når han avslutter sitt virke, står han ikke igjen med sorg, men med rikdom og glede. For «etter livet venter det noe større».