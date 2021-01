SKILSMISSE: Elliot Page (t.h.) har ifølge kjendisnettstedet TMZ søkt om å skille seg fra kona Emma Portner. Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

Elliot Page skiller seg fra kona

«Juno»-stjerne Elliot Page og kona Emma Portner er enige om å skille seg fra hverandre etter tre års ekteskap, bekrefter de i en uttalelse til amerikanske medier.

– Etter lange tankepauser og nøye vurderinger, har vi tatt den vanskelige beslutningen om å skille oss i kjølvannet av separasjonen vår forrige sommer, skriver paret i en uttalelse.

– Vi har fortsatt stor respekt for hverandre og er fortsatt nære venner, skriver de videre.

Ifølge TMZ leverte Page inn dokumentene i Manhattan tirsdag.

Overrasket

Page og Portner giftet seg i januar 2018 og kunngjorde det overraskende ekteskapet på Instagram.

Den gang skrev Page:

– Kan ikke tro at jeg får kalle denne ekstraordinære kvinnen min kone, før hen begynte å dele flere bilder med Portner sommeren 2018.

Portner er danser og koreograf ved Broadway Dance Center i New York, og var også med i Justin Biebers «Purpose: The Music»-musikkvideoer og turné.

Nyheten om bruddet kommer kun to måneder etter at Elliot sto frem som transperson, noen år etter at hen sto frem som homofil i 2014. Tidligere het hen Ellen Page.

Portner hyllet henne den gang.

– Jeg er så stolt av Elliot Page. Trans, skeive og ikke-binære mennesker er en gave til jorden. Jeg ber om tålmodighet og ro, men også at dere blir med meg i glødende støtte av transliv hver eneste dag. Elliots eksistens er en gave i seg selv. Fortsett å skinne, søte E. Elsker deg så mye, skrev hun.

Page ble kjent etter storsuksessen «Juno» i 2007, som han blant annet ble nominert til en Oscar for. Han er også kjent fra andre storfilmer, som «X-Men», «Inception» og «Flatliners».

Page var sist å se i Netflix-suksessen «The Umbrella Academy».