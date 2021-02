SJÅFØR: Jan Egil Svendsen (Steinar Sagen) i et mørkere øyeblikk Foto: Kim Erlandsen, NRK

TV-anmeldelse «Maxitaxi Driver»: Taksameteret går og går

Mørkt og morsomt om ensom maxitaxisjåfør i Oslo. Som lett kunne vært mørkere og morsommere.

«Maxitaxi driver»

Norsk dramakomedie i seks deler

Serieskaper: Steinar Sagen

Med: Steinar Sagen, Valentina Alexxeva, Jannik Bonnevie, Trine Wiggen, Ravdeep Singh Bajwa m. fl.

Regi: Per Harald Kårstad

Alle episodene tilgjengelig på NRK TV fra torsdag 4. februar

Første episode sendes på NRK1 13. februar kl. 23.15.

Jan Egil Svendsen (Steinar Sagen) er en greit venneløs maxitaxisjåfør («det heter maxitaxisjåfør når du har 16 seter»). Sliter med pornoavhengighet, voldsom trøstespising og en masete mor (Jannik Bonnevie). Går kun i terapitimer for det første.

Den eneste Jan Egil føler en slags merkontakt med er Nadia (Valentina Alexxeva) i McDrive’n han frekventerer daglig. Helt til han rygger henne ned i en, øh, onaniulykke. Derfra spinner en dunkelt forviklende fortelling seg – som gjerne kunne vært enda dunklere og forviklende.

Det inkluderer overspeedete ekskjærester, muslimske konvertitter med skumle planer og en gryende fascinasjon for grevling.

KONTAKT: Jan Egil Svendsen føler at han har en slags kontakt med Nadia (Valentina Alexxeva) på McDrive. Foto: NRK

Karakterene er passe skakke og gjennomført skakk-kjørte. Oslo er komisk på skyggesiden. Trine Wiggen er den manisk politietterforskeren Wilma, med mer enn nyanser av Saga Norén, men aner ikke hvem Saga Norén er. Ravdeep Singh Bajwa er hennes «good cop»-partner.

Tarjei Sandvik Moe får lov til å være den aller, aller sleskeste versjonen av seg selv, i en fantastisk irriterende nevemagnet av en birolle. Sannelig har kona til Sagen, Catrin Sagen, et lite innhopp helt i starten.

Handlingen nikker passe vagt til Martin Scorsese sin 1976-thriller med nesten samme navn. Jan Egil Svendsen er langt fra noen Travis Bickle. Steinar Sagen på ingen måte en Robert De Niro. Lys og kamera er hverken like drømmeaktig eller søvnløst som hos Scorsese. Frustrasjonen over å ikke strekke til som menneske i en følelseskald storby er den samme.

Manus styres av en superb komité der blant annet Marit Støre Valeur («Kollektivet», «Parterapi» «Førstegangstjenesten») stikker seg fram – i tillegg til Sagen og – selvsagt – Erlend Loe. Sistnevntes klo er nok den man føler at man legger mest merke til.

POLITI: Khalid (Ravdeep Singh Bajwa) er grei politietterforsker. Wilma (Trine Wiggen) er manisk politietterforsker. Sammen er de ikke akkurat dynamitt. Foto: NRK

Samspillet mellom de fem(!) manusforfatterne, som også inkluderer regissør Per Harald Kårstad, gjør at resultatet stødig rattes fra å være traust pinlighetshumor til å bli ganske så medrivende absurd.

Selv om serietittelen er mer usaklig smart enn resultatet.

«Maxitaxi driver» blir nemlig aldri like sinnssyk og ravende som for eksempel Vidar Magnussens «Magnus». Eller like ekkel og passe sjokkerende som Loes egen «Kampen for tilværelsen». Følger man alle episodene, og det er uansett verdt tiden, finner man en passe tøysete og varm feelgoodhistorie man definitivt ikke trenger se sammen med ungene. Eller foreldrene sine, for den saks skyld.

Dessuten gir den noen interessante perspektiver til neste gang man skulle befinne seg i en maxitaxi.

