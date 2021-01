SKUMMEL?: Ash Olsen ser mye skumlere ut på bilde enn musikken hennes. Foto: PER HEIMLY

Nye låter uke 4 – Hekser, banditter og vals

Skumle hekser fra vestlandet og musikalske banditter fra utlandet oppsummerer noen av låtene VG har hørt på denne uken.

Publisert: Nå nettopp

Ash Olsen – «Wildin’»

INDIERAP: Fredrikstadbaserte Olsen fikk fortjent oppmerksomhet for smarte og breiale «Kitkat» i fjor. Her er hun med gitardrevet beat og en nydelig vokal som er monotont og breialt avslepent.

Ikke like umiddelbart fengende som debutlåten. Det gjør ingenting. Dette er et musikalsk entreprenørskap som av solid internasjonal kvalitet. Man godt kan forstå at hun har selvtillit til å gi ut musikken sin helt på egen hånd.

Alan Walker + ISÁK – «Sorry»

ELEKTRONIKAJOIK: ISÁK har et eget album ute i dag. Der er ikke «Sorry» med, men bandmedlem James Daniel Njie Eriksen har også tidligere vært involvert i Walker-produksjoner. Sånn sett er ikke dette et videre pussig samarbeid.

Formelen, et trioldrevet synthtrompetriff og et dundrende bassgnur er dratt rett ut fra Walkers verktøykasse. Det fungerer særdeles godt sammen med Ella Marie Hætta Isaksens vokal. Spesielt i joiken midtveis.

Faktisk er det muligens noe av det bedre Alan Walker har bedrevet siden «Faded». Sånn sett får låttittelen en interessant dobbeltbunn.

Rat City feat Dagny «Bad»

ELEKTROVALS: Fjorårets mest spilte radiolåt hadde Dagny bak mikrofonen og støtte av brødrene Sundberg i spakene.

Her gjengjelder hun tjenesten med å fronte Rat City-prosjektet deres. Det er ikke nødvendigvis den beste Dagny-låten eller Rat City-låten du har hørt. Men det er definitivt den beste poplåten som går i valsetakt på lang tid.

Det gjør den perfekt baktung, i et refreng som vokser seg ganske stort etter noen gjennomlyttinger. Kan man få denne inn i sesong to av «Bridgerton», tro?

NOLDUS: Clean Bandit ser omtrent like noldus ut som musikken deres. Foto: WARNER

Clean Bandit feat. Iann Dior «Higher»



KJELTRINGDANCE: Her er et annet brødrepar som lager elektronisk musikk med innleid vokal. Clean Bandit er konsekvent geniale eller idiotiske i alt de gjør. Her er de dessverre langt over i det idiotiske. En dans til morgenen-låt med et høydesøkende refreng, som ikke skiller seg ut fra noe annet i alle kjøpesentrenes spilleliste.

Skal man være hyggelig, så kan man si at Kygo gjør dette ekstremt mye bedre. Og man skal alltid være hyggelig, spesielt med ærlige banditter.

FKA Twigs, Headie One, Fred again… – «Don’t Judge Me»

SNÅLPOP: Dette snåle samarbeidet mellom tre unike britiske artister begynner nesten i overkant «Boards of Canada»-sjøsykt. Før det blir en såkalt svevende kaskade av lyd og fordragelighet. Ganske selvsagt når man forklarer at mannen med det håpløse kallenavnet Fred Again…, er mer kjent som hjernen bak diverse Ed Sheeran-låter. Inkludert Stormzy-samarbeidet «Own it».

Og at Headie One har også hatt størst suksess sammen med Stormzy. FKA Twigs er kanskje den mest kjente i trioen, og en av de mest komplekse artisten i vår tid. Det er ment som en ikke-fordomsfull og varm anbefaling.

Sam Feldt (feat. Kesha) – «Stronger»

TROPEVEIKT: Nederlandske Sammy Renders har laget masse fantasiløs tropisk house for innendørs bruk. Hans største suksess heter «Post Malone» og har absolutt ingenting med Post Malone å gjøre.

På ingen måte slik Kesha sang uforglemmelige «Tik Tok» på den tiden TikTok het Musically. Her bidrar hun med solid vokal på en imponerende forglemmelig sak som er myk og koselig på alle de korrekte måtene. All ære til de som klarer å huske låten uten støtte av digitale hjelpemidler.

Selena Gomez, Rauw Alejandro – «Baila Conmigo»

AKTEDANS: Kygo-samarbeidet «It Ain’t Me» ble nettopp Gomez sin andre strømmemillard. Andre låt fra hennes spanske album prøver ikke like hardt. Duettpartner Alejandro fra Puerto Rico jobber derimot ganske hardt, til tross for litt i overkant mye autotune.

De som føler at livet deres mangler et passe hett og middels inspirert søskenbarn til «Despacito» får i alle fall ønsket sitt oppfylt.

HEKSER: Iris og SKAAR er minst like heksete på bildet som i det nye låtsamarbeidet. Foto: BRILLIANCE

Iris + Skaar – «Voodoo Voodoo»

HEKSEPOP: Etter mildt fantastiske (bokstavelig talt) «Lavender and heaven» skulle man tro at hadde Iris var plassert i den hyperrolige delen av artistskalaen. Tvert imot. Her får man ødelagte synthlyder, skitne trommer og eksepsjonell vokaldobling.

Sammen med SKAAR legger de seg tettere mot sistnevntes volum og tempo. Gryta har de kokt sammen på smittevernvennlig helgetur, og er nok drømt hakket smartere og mindre masete enn den har blitt. Sammen får de uansett hyttetur til Os til å fremstå som mye skumlere enn Jan Eggums «Heksedans». Og «Voodoo Voodoo» til å fremstå som den beste låten Britney Spears aldri ga ut.