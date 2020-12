BUEGANG: Mulan (Yifei Li) spenner buen godt og kraftig, men klarer ikke å overmanne et flatt manus Foto: DISNEY

Filmanmeldelse «Mulan»: Kina-sjakk matt

En gjeninnspilling bare Disney og kinesiske myndigheter trenger.

«Mulan»

Amerikansk/kinesisk actioneventyrfilm

Tilgjengelig på Disney+ fra 4. desember.

Med: Yifei Liu, Donnie Yen, Li Gong, Jason Scott Lee, Yoson An, Tzi Ma m.fl.

Regi: Niki Caro.

Disneys sitt forrige forsøk på å gjøre film av «Balladen om Mulan» var en relativ fiasko i Kina. Kineserne ikke kjente igjen sin egen myte. Siden den gang har amerikanerne jobbet for å relansere fortellingen, uavhengig av at kineserne lagde sin egen stolte «Hua Mulan» i 2009.

I motsetning til de andre animasjonsfilm-gjenskapningene har Mikke Mus-konsernet denne gangen tenkt opp historien nesten helt på ny. De har lagt seg tettere mot historien (blant annet er det Rouran-folk som angriper, ikke hunere). De har fjernet den bablende Eddie Murphy-dragen (som fremdeles er nesten samme rolle han senere gjorde som esel i «Shrek»), og generelt alt som kan minne om klovnerier.

Egentlig har de tatt bort alt det som gjorde «Mulan» (1998) til en noe travel, overraskende slapp og ganske svak musikalfilm.

TYNGDEKRAFT: Böri Khan (Jason Scott Lee) og heksa (Gong Li) planlegger sitt neste angrep på gravitasjonkraften. Foto: DISNEY

Newzealandske Niki Caro («Whale Rider») har prøvd å lage en wuxia-versjon (tenk «Snikende tiger, skjult drage»). Hennes «Mulan» har spektakulære kampscener, voldsomme kulisser og onde, onde, onde erobrere. Böri Khan (Jason Scott Lee) kan løpe oppover vegger. Mulan kan danse over tak.

Denne fullstendige forkastelsen for gravitasjonslover er alltid like nydelig når det virker. Her er det ikke så ofte. Åpenbart sliter regissøren med å holde kontroll på dataanimasjoner, enorme hærer og den feministiske idéen som ligger i bunn.

Ja, og så er det skrevet inn en heks, som for ordens skyld er en hamskifter. Som muligens har mer til felles med Mulan enn man skulle tro. Hun tilfører et element av spenning og tosidighet som etterhvert viser seg å ikke fungere.

Yifei Liu som Mulan bærer nesten filmen alene. Donnie Yen gjorde den strålende force-sensitive blinde munken Chirrut Îmwe i «Rouge One». Her er han kommandøren for det hele, og har gått fra «force» til «chi». Hans stoiske ro er en fornøyelse.

MAY THE CHI BE WITH YOU: Kommandør Tung (Donnie Yen)er chi’ens sanne vokter i «Mulan». Foto: DISNEY

Replikkene er mer lyriske, fylt av poetisk kampsnakk og håvamål-patos. Rouran-folket gis hevnmotiv, ikke bare et erobringsbehov.

Det hjelper ikke så mye. Om det har skjedd i forkant eller etterkant, er vanskelig å si. Men tross disse grepene er både manus og klipp er blitt så flatt og moralsk nøytralt som det er mulig å få det.

I tillegg skjer det mye menneskerettighetsmessig problematisk bak kamera: Handlingen er spilt inn i Xinjiang Uygur-regionen, der Uigurer blir undertrykket og internert. Yifei Liu sympatiserte digitalt høylytt med politiet under Hongkong-demonstrasjonene. Slik er egentlig en grunn til å holde seg borte fra dette alene. Samt at filmen bare er kinesisk foran kamera, mens det, inkludert regissøren, ikke eksisterer tilsvarende kulturell kompetanse bak.

Ang Lee skulle egentlig regissert, men «hadde ikke tid».

Det er ikke sikkert at det hadde hjulpet noe videre. Her virker det som om resultatet er skrevet av Komitéen til fremme av Disney i Kina, hvori opptatt komitéen for fremme av Kina i verden.

Den modige Mulan hadde fortjent bedre enn slik feig propaganda.

Publisert: 03.12.20 kl. 19:11

