NY ROLLE: Lily James skal spille Pamela Anderson i en ny serie om Baywatch-skuespillerens turbulente forhold med Tommy Lee.

Hun spiller Pamela Anderson i ny serie

Lily James er klar for rollen som den ikoniske Baywatch-skuespilleren.

Pamela Anderson og Tommy Lee var et av nittitallets store kjendispar. I 1995 giftet de seg etter kun å ha kjent hverandre i 96 timer.

Nå blir Anderson og Lees turbulente forhold på nittitallet til en miniserie med arbeidstittelen Pam & Tommy, ifølge nyhetsstedet Deadline.

Sentralt i serien blir blant annet en mye omtalt sextape av paret. Tapen skal ha blitt spilt i mens de var på bryllupsreise, for deretter å bli stjålet og lekket til pressen.

Deadline melder også at hovedrollene nå er klare.

GIFT: Tommy Lee og Pamela Anderson avbildet i 1995, mens de fortsatt var gift. Foto: LENNOX MCLENDON / AP

Den britiske skuespilleren Lily James skal ifølge Deadline spille Pamela Anderson. James har sist vært å se i filmen Rebecca, og har tidligere hatt hovedrollen i Askepott og Mamma Mia: Here We Go Again.

Tommy Lee skal spilles av Sebastian Stan, som tidligere har vært å se i filmen I, Tonya, som handler om kunstløperen Tonya Harding.

På rollelisten finner vi også skuespiller og komiker Seth Rogen, som skal spille mannen som fikk tak i den mye omtalte sextapen.

Rogen er også en av produsentene bak serien.

Pam & Tommy skal regisseres av Craig Gillespie. Han har tidligere regissert I, Tonya, som skildrer Hardings turbulente liv privat og i rampelyset.

Ifølge Deadline er verken Anderson eller Lee involvert i produksjonen av serien.

