ORDFØRER: Hemsedals ordfører Pål Terje Rørby kommer fra Manglerud i Oslo: – Tror ikke de gamle skolekameratene tenkte at jeg skulle ende opp som ordfører i Hemsedal. Foto: Helge Mikalsen

Da «Ex on the Beach» kom til bygda: − Sender ut feil signaler

HEMSEDAL (VG) «Ex on the beach: Afterski» har kommet til Hemsedal. Sjokk-realityen møter familie- og naturverdier, og for noen blir kontrasten for stor.

Publisert: Nå nettopp

VG er på plass i Hemsedal for å ta temperaturen nå som «Ex on the Beach»-produksjonen begynner innspillingen i fjellheimen.

Det er tydelig at sjokk-realityens ankomst opptar folk flest. Noen ønsker produksjonen og inntekter for næringslivet velkommen, mens andre vil bevare Hemsedals rykte for flott natur og bygdeliv.

– Det sender feil signal ut av Hemsedal. Vi har slitt med det fest-inntrykket i mange år, og plutselig kommer «Ex on the Beach». Nei, vi må tilbake til røttene våre, sier Bjørn Sjåstad om programmet.

Han er oppvokst i Hemsedal og sier at han blir kalt bygdeoriginal.

STERKE MENINGER: Bjørn Sjåstad bor i Hemsedal og mener ikke «Ex on the Beach» burde spilles inn i hjembygda. Foto: Helge Mikalsen

Hemsedal var tidlig ute med å innføre hytteforbudet da landet stengte ned i mars. I tillegg hadde kommunen en periode i våres den høyeste arbeidsledigheten i landet.

Kulturkrasj

Ordføreren, Pål Terje Rørby (Sp), var rundt nyttår bekymret og følte seg lurt. Hans inntrykk er at produksjonen og kanalen Discovery var uredelige i begynnelsen av prosessen med å finne «location». Han ønsket å stanse produksjonen.

Men det har han ingen rett til. Produksjonen trenger ikke tillatelse fra kommunen for å spille inn realityprogrammet i Hemsedal.

Discovery mente på sin side at ordføreren var uærlig i sine uttalelser i mediene.

– Hemsedal er en attraktiv bygd med mange unge eventyrsøkere som kommer hit som tilflyttere eller besøkende for å nyte aktiviteter i flott natur med familie og venner. Fjellbygda vår dyrker frem gode og ekte opplevelser i gode venners lag, sier Rørby til VG.

Denne beskrivelsen av Hemsedals verdier er ikke forenlig med «Ex on the Beach», mener han. Det er her problemet ligger.

– Er ikke så farlig

Det er en vanlig corona-tirsdag i Hemsedal – stille. I sentrum ligger det et lite senter, med en Sport 1-butikk og en frisørsalong blant annet.

Inne hos frisøren sitter noen i stoler, spente på sin nye sveis, mens tre frisører står for arbeidet. Alle har på munnbind.

Kvinnene mener «Ex on the Beach» i Hemsedal ikke er et brennhett tema, tross ordførerens uttalelser i mediene. Men de har selvfølgelig hørt om programmet og innspillingen.

– Han har nok prøvd å få et litt familievennlig inntrykk i Hemsedal, sier den ene frisøren, Gunvor Vøllo, og mener «Ex on the Beach» handler mest om «party».

– Men det er ikke så farlig. Det er jo bare en TV-serie. De er innestengt i en hytte, de er hvert fall ikke her, svarer kollegaen Gabriella Ringbrant leende.

Hun er svensk, og flyttet til Hemsedal for kjærligheten for flere år siden.

– Det er sikkert fint for business at de er her også, sier Ringbrant.

BARE ET PROGRAM: Gabrielle Ringbrant og Gunvor Vøllo jobber i Hemsedals frisørsalong. De tror ikke det er så farlig med «Ex on the Beach»-innspilling her. Foto: Helge Mikalsen

Samtidig forteller en hytteeier til VG at han reagerer på at produksjonen befant seg på tomten hans.

– Gått bak ryggen på kommunen

Og ordføreren står fortsatt på sitt. Rørby hadde på fredag et møte med Discovery på kanalens initiativ. Det gikk fint, sier han. Det viktigste var å sørge for at smittevern er på plass, noe han fikk inntrykk av at det er.

– Det var et godt møte. De er profesjonelle og følger en bransjestandard, og legger seg også strengere enn det for å trygge både deltagere og produksjonsteam, men også lokalbefolkningen mens de er her, sier Rørby.

Ola-Magnus Svihus, pressekontakt i Discovery, sier de hadde et fint møte.

– Vi opplevde at kommunen ble trygget av å se at vi har gode og svært strenge smitteverntiltak og smittevernplaner. Innspillingen er i gang, og nå ønsker vi først og fremst å ha et godt samarbeid med kommunen og lokalbefolkningen i tiden fremover, sier han, og legger til:

– Vår opplevelse er for øvrig at de fleste hemsedølinger er både samarbeidsvillige og synes det er ganske artig at vi er her.

BEVARE: Pål Rørby er Hemsedals ordfører, for han er det viktig å bevare Hemsedals familie- og naturverdier. Foto: Helge Mikalsen

Men ble ordføreren mer positiv etter møtet?

– De opptrer ryddig når det kommer til smittevern og corona, men jeg kan ikke si det samme om fremgangsmetoden for å legge produksjonen hit. Da vil jeg si det tvert motsatte. Her har de veldig bevisst ikke sagt hva det har vært og gått bak ryggen på kommunen og turistkontoret.

Rørby sier at Hemsedal har hatt et «rufsete» rykte fra før av, og mener produksjonen visste om at de prøvde å endre ryktet. Derfor synes han det er rart at de ikke var ærlige om hva de skulle spille inn.

Men pressekontakt i Discovery, Ola-Magnus Svihus, har tidligere sagt at det er standard at man ikke forteller hvilket program det gjelder tidlig i prosessen.

– Respektløst

Staffan Bye jobber i Sport 1-butikken i bygda. Når VG kommer er han alene i butikken, men munnbindet er på. Bye ler når vi spør om «Ex on the Beach», det er nemlig ikke lenge siden han snakket om det med noen kompiser.

– Men jeg personlig bryr meg ikke. De plager da ikke meg. Det er ikke pornoinnspilling heller, eller, det vises jo hvert fall på TV. Da må det være greit.

MÅ VÆRE GREIT: Staffan Bye tror ikke «Ex on the Beach» hverken hjelper eller skader næringslivet i Hemsedal. Foto: Helge Mikalsen

2500 mennesker bor i Hemsedal, og ifølge ordføreren har de stor befolkningsvekst. Det er gjerne unge familier som flytter hit, sier han. Derfor har de bevisst satset på å tiltrekke seg dem.

– Selvfølgelig, det går an å gå ut å ha de moro i Hemsedal, men ikke på andres bekostning. Og vi føler det er kritikkverdig hvordan avgjørelsen ble tatt. Også synes jeg det er respektløst å ikke ta hensyn til vår veldig klare beskjed om å ikke legge det hit, sier han om «Ex on the Beach», og legger til:

– Det henvises bare til om vi har hjemmel til å nekte dem juridisk eller ikke, hvilket vi ikke har.

– Mest kontroversielle produksjonen

– Men tror du ikke folk klarer å skille «Ex on the Beach» fra Hemsedal?

– Jeg tror folk er oppegående, og jeg tror det Hemsedal har stått for og blitt oppfattet som vil stå seg veldig godt i tiden etterpå. Men det er noe med når du tross alt er ansvarlig for den mest kontroversielle produksjonen som går på norske TV-skjermer, så er det en viss redelighet i å spille med åpne kort.

SMITTESITUASJON: Det er stille i Hemsedal en vanlig tirsdag, men et sted i området spilles «Ex on the Beach: Afterski» inn. Det har blitt et samtaleemne. Foto: Helge Mikalsen

– Har du nå gitt dem ufortjent mye oppmerksomhet?

– Jeg har ingen tiltro til at de ikke vil ha mest mulig oppmerksomhet rundt dette på et senere tidspunkt, og vi har ikke tenkt til å la oss diktere etter deres strategi om når ting skal offentliggjøres.

For Rørby var det viktig å gå ut og si fra om hva programmet er, slik at lokale bedrifter og tjenesteytere skulle være klar over det. Dermed kunne de selv bestemme om de ville assosieres med programmet.

– Samtidig vil vi ikke slå hånden av dem som sier ja takk til sårt tiltrengte kroner i en vanskelig tid for reiselivet, sier han.

Discovery har lagt produksjonen til en privat hytte i Hemsedal. Ordføreren kan derfor ikke stoppe det, men han mener han som ordfører må reagere i denne situasjonen.

– Jeg håper bare vi ikke ender opp med et klientell som kommer på afterski uten å ha vært i bakken, sånn som det var før.