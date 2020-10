SLO OPP: Silas Massa Vasstrand og Victoria Andersen bekreftet brudd i august. Her på premierefest i 2019. Foto: Hallgeir Vågenes

«Funkyfam»-Silas åpner opp om bruddet: Hadde kjærlighetssorg

Nå kommer andre sesong av «Funkyfam». Storfamilien åpner opp om corona, indre konflikt og treningsglede. Silas Massa Vasstrand snakker ut om bruddet.

Nå nettopp

– Familien har stilt opp som forventet, egentlig. De er der, snakker og spør. Det er kanskje jeg som er dårlig på å snakke om sånt. Og da er det bra familien kan dra det ut av meg, forteller Silas Massa Vasstrand (23) til VG om kjærlighetsbruddet med tidligere «Idol»-deltager Victoria Andersen (20).

TV 2 omtalte bruddet først.

Brødrene «Funkytwins» Silas og Emil Massa Vasstrand er som forventet med i sesong to av TV 2-hiten «Funkyfam». Her følger vi livet til Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand, og hele hennes familie. Denne sesongen blir livet snudd på hodet i møte med coronapandemien, og man får se både oppturer og nedturer.

Detter er sesong to av «Funkyfam»:

Ifølge familien selv blir den nyeste sesongen enda nærere, tettere og proffere, og man blir enda bedre kjent med hvert familiemedlem, også tvillingbrødrene. De to er som knoll og tott, og Silas legger ikke skjul på at det var godt å ha en bror, og en stor nær familie, da kjæresteforholdet tok slutt:

– Hadde du kjærlighetssorg?

– Ja, sier Silas.

VG har vært i kontakt med Andersen. Hun er innforstått med at VG omtaler bruddet, men ønsker ikke å kommentere saken.

Han går ikke stort inn på hva som gjorde at forholdet tok slutt, men han forteller at det er noe man kommer til å få vite mer om i den andre sesongen av «Funkyfam». Det var august i fjor at paret bekreftet forholdet, og på premierefesten til første sesong av «Funkyfam» sa Silas til VG:

– Det beste med Victoria må være at hun ser sykt bra ut, men at hun ikke er klar over det selv. Jeg synes det er sjarmerende når en person som er så fin, ikke vet det selv.

Nå synes han det er rart å se tilbake på forholdet i serien, og spesielt i sesong to, hvor man ser mye av dem to sammen.

– Valentinsdagen ble filmet og vi hang sammen i leiligheten hennes. Jeg vet ikke. Men det er fine episoder. Det er koselig å se at vi hadde det så bra. Litt ubehagelig, men mest koselig, forteller Silas.

les også 2019 ble et toppår for «Funkygine»

Han sier at de to fortsatt er venner, men at de ikke har så mye kontakt nå.

– Det er nok det lureste. Men derfor er det også fint å se tilbake på i serien, vi hadde det så fint sammen. Det er mange gode minner.

At tvillingbroren har stilt opp er det ingen tvil om.

– Det er nok godt å ha en tvillingbror i sånne stunder. Vi er alltid sammen. Da slipper han å være alene, sier Emil.

Han påpeker at Silas ikke alltid er like flinkt til å snakke om følelser, noe han erkjenner selv.

– Da er det chill med oss to fordi vi kjenner hverandre så godt. Vi trenger ikke si noe alltid. Vi vet hele tiden hvordan den andre har det. Vi ser det på hverandre, forklarer Emil.

– Ja, det er fint, men også negativt. Han har mange knapper han kan trykke på for å irritere meg, svarer Silas lattermildt.

FUNKYTWINS: Tvillingbrødrene Silas og Emil Massa Vasstrand har flyttet sammen i Oslo. Foto: TV 2 / Fredrik Arff

Tvillingbrødrene har kjøpt seg leilighet sammen på Grünerløkka i Oslo, med litt hjelp fra storesøster Jørgine som har investert en slant eller to. Nå er de to praktisk talt alltid sammen – og det er ikke bare bare, spesielt ikke under coronapandemien.

– Det er dritkjedelig å være hjemme, for det er bare meg og han. Vi trenger flere folk å være med, hvis ikke går det galt. Vi krangler veldig mye! Men jeg vet ikke om det kommer fram så godt i serien, sier en leende Silas.

– Ja. Vi krangler om alt, fortsetter Emil.

Bare i dag kranglet de om hvem som skulle få bruke vasken til morgenstellet først.

Men ellers har de det bra sammen. «Funkyfam» er kjent for høy temperatur og familiekrangling, men som tvillingbrødrene påpeker – ingen av dem er langsinte.

«Funkyfam» sesong to får premiere mandag 12. oktober på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo. Det blir tre episoder i uken, og totalt 21 episoder.

FUNKYFAM: Familien Vasstrand har sin helt egne serie på TV 2. Nå kommer den andre sesongen. Foto: TV 2 / Fredrik Arff

Publisert: 08.10.20 kl. 18:28

Les også