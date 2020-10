Ryan (8) fra YouTube-kontoen «Ryan ToysReview» vant pris på Nickelodeon Kids' Choice Awards i 2019. Foto: VALERIE MACON / AFP

Frankrike: Kan straffe influencer-foreldre

Det blir forbudt i landet å presse barna til å tjene penger på nettet.

Håvar Bremer

Nå nettopp

Frankrike har vedtatt en ny lov som skal forhindre at barn tvinges av foreldrene til å eksponere seg på sosiale medier. Overtredelse kan gi fem års fengsel, skriver NRK.

For eksempel har barn som pakker opp leker fått millioner av følgere på YouTube. Kontoen «Ryan ToysReview» med åtte år gamle Ryan fra USA dro inn over 200 millioner kroner på et år, skriver Forbes.

Loven

Mange foreldre kan la seg friste til å skyve barna ut på nettet i håp om å tjene store penger. Den nye loven i Frankrike skal beskytte barna:

For de under 16 år som allerede er store på nettet, skal loven regulere hvor mange timer de kan være online og hva som skal skje med pengene de tjener, skriver BBC.

Foreldre må også søke om tillatelse å eksponere barn under 16 år som influencere.

Norge

Kjersti Botnan Larsen i Barneombudet ønsker at også Norge ser på lovverket rundt barn og internett.

– Det er ikke nødvendigvis det forslaget vi ønsker oss. Men vi mener definitivt at det er et behov for å se på beskyttelsen av barn på nettet mot kommersiell utnytting, sier Larsen til VG.

Hun mener det er uklarheter i lovgivningen rundt temaet i dag.

Kjersti Botnan Larsen i Barneombudet etterlyser et klarere regelverk. Foto: Unsplash/Barneombudet

Bruker barn

– Kan influencere bruke barna for å tjene penger?

– Det er en av de tingene man må se på. Barn har rett til et privatliv, og det er vi bekymret for når barn blir brukt i denne forbindelsen. Man må se på hvilke grenser som skal settes for foreldre. Her er det et behov for å rydde i regelverket.

Larsen mener den teknologiske utviklingen har løpt fra den nåværende lovgivningen.

– Vi ønsker at regjeringen setter ned et offentlig utvalg som gjennomgår forbrukerlovgivningen. Vi ser at barn selv er influencere, og foreldre, spesielt bloggere, bruker barn kommersielt. Hvilke grenser skal man sette?

Lovlig?

Både forbrukertilsynet, helsetilsynet, medietilsynet, legemiddeltilsynet og datatilsynet skal slå ned på brudd på lovverket.

– Vi ønsker at man ser på tilsynenes oppgaver og hvordan de skal håndheve reglene. I dag er det nesten umulig å navigere i det landskapet med regler fordelt på mange lover og mange tilsyn.

– Er det lov å bruke barnet sitt fritt på sosiale medier?

– Barn har rett til privatliv etter barnekonvensjonen og det skal respekteres. Vi er bekymret for om denne retten oppfylles eller ikke i en del av disse tilfellene. Vi må få satt enda tydeligere grenser for hva som er greit og ikke.

Publisert: 14.10.20 kl. 12:02