Spice Girls-gjenforening kan nærme seg: – Beckham slipper å synge

Publisert: 02.02.18 12:24

Krydderjentene skal angivelig møtes for første gang siden 2012 i dag. Ifølge den britiske avisen The Sun skal det skje i løpet av 2018.

Jentene har ikke samarbeidet siden musikalen Viva Forever i 2012, en oppsetning som ble totalslaktet og tapte masse penger.

Tre av jentene, Emma Bunton, Mel B og Geri Horner (tidligere Halliwell) gikk sammen om en trio i 2016 for å feire 20 års jubileet for Spice Girls, men alle har ikke vært samlet på ordentlig.

En ordentlig gjenforeningsturné skjedde i 2009, etter at Mel C hadde blitt overtalt, det var hun som ifølge Telegraph.co.uk var den som strittet i mot. The Sun meldte i november i fjor at en gjenforening er på gang, men dette benektet Victoria Beckham senere.

– Jeg kommer ikke til å ta på meg PVC catsuiten med det første nei, sa hun den gangen.

Nå melder imidlertid The Sun igjen at Spice Girls skal gjenforenes i 2018.

De fem skal ifølge avisen ha blitt tilbudt 10 millioner pund hver, og det er Idol-sjef Simon Fuller som trekker i trådene. Victoria Beckham skal ha fått forsikringer fra Fuller om at hun slipper å synge (!).

En kilde nær gruppen sier til The Sun at «dette er gjenforeningen ingen trodde skulle finne sted igjen», og bekrefter at det var Beckham som måtte overtales.

Spice Girls skal ifølge The Sun vurdere TV-prosjekter i Kina, et nytt talentshow på TV, og et samlealbum som en del av comebacket.