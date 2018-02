Meghan Markle fikk trøbbel på sitt første offisielle oppdrag

Publisert: 04.02.18 16:27

RAMPELYS 2018-02-04T15:27:05Z

Rot i papirene for Storbritannias kommende hertuginne, som tok det hele med et smil.

Markle skulle dele ut en pris på Endeavour Fund Awards torsdag denne uken. Arrangementet ærer sårede, skadede og syke mennesker som har tatt del i sportsarrangementer eller andre store utfordringer, ifølge Huffington Post .

Det så ut til at Markles og kompanjongens notater ikke stemte overens.

– Kveldens andre pris går til en person som har oppnådd suksess i sin valgte sport eller eventyr, innledet Markle.

Deretter var det Neil Heritags tur, som skulle lese opp de nominerte. Men han fant ikke frem de rette notatene, noe som førte til at de to måtte lete i papirlappene foran et leende publikum.

Prisutdelerne så likevel ut til å ta det hele med et smil.

– Vi har visst forskjellige notater, sa Neil Heritag mens de forsøkte å finne ut av det hele.

Da de omsider fant riktig papirlapp med riktige navn, fikk prisutdelerne applaus, før de annonserte de nominerte og vinneren.

I november i fjor ble det klart at Meghan Markle og prins Harry av Storbritannia er forlovet , og skal gifte seg i mai .