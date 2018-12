I TRØBBEL IGJEN: Chris Brown har mer enn én gang havnet i unåde hos politiet. Nå må han møte i retten nok en gang. Foto: JASON MERRITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Chris Brown risikerer fengsel etter å ha kommet hjem med ape til datteren

RAMPELYS 2018-12-27T22:10:33Z

Den verdenskjente sangeren skaper nok en gang overskrifter, og er enda en gang i klammeri med myndighetene.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 27.12.18 23:10

Aper kan ikke klassifiseres som kjæledyr, og det har sanger Chris Brown (29) smertelig fått erfare. Nå går han det nye året i møte vel vitende om at han må møte i retten, tiltalt for å ha skaffet seg en apekatt uten tillatelse, skriver det amerikanske nettstedet TMZ.

Det vakte sterke reaksjoner da 29-åringen høsten 2017 hadde med seg en capuchin-ape hjem. Apen fikk navnet Fiji, og skal ha vært en gave til datteren Royalty. Spesielt mye kritikk fikk Brown etter at han postet en video på sosiale medier av datteren som lekte med apekatten. På det tidspunktet var hun bare tre år gammel.

Senere slo han tilbake mot kritikere som mente at han hadde satt jenta i fare. Det gjorde han ved å uttale at apen ikke var ment for henne, men at den var «hans kjæledyr».

Oppstyret førte til at det ble startet etterforskning mot Brown, som også måtte gi fra seg apen. Det er ikke kjent hvor Fiji bor nå.

Ifølge TMZ, som ennå ikke har fått Browns advokat i tale, må Brown møte i retten allerede 6. februar neste år. Han risikerer seks måneder bak murene.

Dette er imidlertid ikke første gang at sangstjernen havner i trøbbel med myndighetene. Like før Grammy-utdelingen i 2009 erklærte han seg skyldig for trusler og vold mot hans daværende kjæreste, Rihanna (30).

I 2013 hadde han et søksmål i millionklassen mot seg, etter å ha blitt beskyldt for å ha sparket en mann utenfor et hotell i Washington. Episoden førte til at han ble beordret til rehab.

Fire år senere, i 2017, ble han anklaget for å ha slått en mann som han selv hadde leid inn for på ta bilder under et arrangement på en nattklubb i Tampa. Mannen forklarte at Brown slo ham mens han tok bilder. 29-åringen skal imidlertid allerede ha forlatt stedet da politiet ankom.