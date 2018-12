METTE MARIT VISSTE: Kronprinsesse Mette Marit visste hvem «Dolk» er. Dette bildet er tatt på en kunstutstilling i New York i mars i år. Til høyre på bildet: Kim Brandstrup som eier av Galleri Brandstrup på Tjuvholmen i Oslo, Foto: Höök, Pontus / NTB scanpix

Norges mest anonyme kunstner avslører hvem han er

RAMPELYS 2018-12-20T09:57:56Z

Helt frem til i dag har han bare vært kjent som «Dolk» – i 15 år har Norges mest berømte gatekunstner vært helt anonym. Nå er Andreas Hamran Færø lei av å lyve om hvem han er og hva han driver med.

Publisert: 20.12.18 10:57 Oppdatert: 20.12.18 12:14

I en stor reportasje i BT torsdag avslører 41 år gamle «Dolk» sin egentlige identitet.

– Jeg har ikke planer om å være mye i mediene selv om jeg nå trer ut av skyggene. Helst vil jeg unngå det. Men det er likevel en lettelse å få det gjort – å «stå frem» som Dolk, sier Færø til BT.

«Dolk» er et kjent pseudonym i norsk kunstverden. Hans kunst har lenge vært ettertraktet. Under overskriften «Norsk gatekunstner håvet inn 388.000 på 40 minutter» skrev VG i 2011 om hvordan 250 trykk signert Dolk ble revet bort.

Men dette er bare toppen av et isfjell for kunstneren Andreas Hamran Færø. Ifølge BT hadde han i perioden 2007 til 2017 en skattbar inntekt på rundt 28 millioner kroner.

Tobarnsfaren står for første gang frem med fullt navn og bilde i BT torsdag. Han sier dette til avisen om hvorfor han nå har valgt å fortelle hvem han egentlig er:

– Det er stress å være anonym, og det skaper kjipe situasjoner. Noen ganger har jeg løyet folk opp i trynet. Jeg ønsker ikke at min anonymitet skal være et tema lenger, sier han til BT.

På sin Instagram-profil skriver Andreas Hamran Færø dette torsdag:

«Dette er meg, Andreas Hamran Færø AKA Dolk. I @btno ligger det nå ute en sak om meg og i morgen kommer den på trykk. Her er noen bilder fra artikkelen. I avisen vil det også bli publisert et selvportrett over 2 sider hvor jeg har brukt stifter og papir.

Grunnen til at jeg står frem nå er rett og slett fordi tiden er inne. Situasjonene som oppstår i sosiale sammenhenger ang. hva jeg jobber med osv. har vært ubehagelige til tider.

Av respekt til folk jeg omgås velger jeg å være åpen. Jeg tar kunstnernavnet Andreas Dolk fra nå av. Ha en god jul alle sammen- 2019 vil bli et bra år».

I et e-post intervju med VG i 2011, som den gang bare ble publisert i papiravisen, sa en anonym Andreas Hamran Færø blant annet:

«Jeg vil ikke bli kjent, jeg vil være i bakgrunnen og la arbeidene snakke for seg selv, så enkelt er det».

Fine Art presenterer Dolk slik på sine hjemmesider: Dolk kommer fra Bergen og er født i 1979. Han har utdannelse fra maskin og mekanikk i Bergen, og har studert grafisk design i Melbourne. Dolk sier selv at han ble inspirert av den britiske gatekunstneren Banksy til å begynne med stencil art etter at Banksy besøkte Bergen i 2000. Dolk begynte med stencil art i Bergen i 2003, hvor mange av hans verk fortsatt preger bybildet.