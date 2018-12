Skavlan gjør NRK-comeback

Programlederen, som nå sender talkshow på TV 2, tar turen innom «Nytt på nytt» fredag som innbytter for Pernille Sørensen.

Bare et halvt år etter at Fredrik Skavlan meldte overgang fra NRK til TV 2 , er han tilbake på Marienlyst. Det er imidlertid ikke permanent. Han tar nemlig over stolen til Pernille Sørensen i «Nytt på nytt» fredag.

– Det er litt som å besøke den gamle skolen sin, alt er ved det samme – og veldig hyggelig. Det var overveldende å jobbe med «Nytt på nytt»-redaksjonen. Virkelig en «smooth operation». Jeg fikk adgangskort i to dager, men så var det på hue ut, skriver den ferske seksbarnsfaren i en mail til VG.

Synkende seertall

Skavlan har slitt med seertallene etter at talkshowet havnet på TV 2 – og på fredagskvelden. TV 2 kunngjorde forrige uke at de flytter «Skavlan» til lørdagskvelden , i håp om å kapre flere seere.

Ifølge Kampanje hadde siste «Skavlan»-sending før jul bare 183.000 seere, lavere enn noen annen sending denne høsten. Programmet startet på 440.000, men siden har tallene sunket.

Det siste året i NRK hadde «Skavlan» 686.000 seere i gjennomsnitt på høsten, og 705.000 seere i gjennomsnitt på våren.

– Gleder du deg til igjen å få NRK-høye seertall på en fredagskveld?

– Selvsagt, men i all beskjedenhet lager vi fortsatt et program med seertall som langt overstiger «Nytt på nytt» sine. Så om man ikke mener det er veldig viktig hva slags pass seerne har, er det ingen grunn til å synes synd på oss, skriver han og sikter til at programmet fortsatt holder på seertallene på svenske SVT.

Invitert flere ganger

Programleder Bård Tufte er meget fornøyd med å få NRK-veteranen til «Nytt på nytt».

– Fredrik har aldri vært med i «Nytt på nytt». Siden Fredrik er smart, kvikk og morsom har han blitt spurt flere ganger enn han har seere på TV 2, skriver han til VG.

Med i sendingen er også Liv Ullmann, Erik Solheim, og som vanlig Johan Golden. Tufte tror Skavlan har sagt nei tidligere fordi han er redd for at folk skal gå lei av ham, og ikke fordi han sliter med seertallene.

– I tillegg har søster Guri Skavlan vært prosjektleder for «Nytt på nytt» frem til i fjor. Så nå lå alt til rette. Hvorfor han sa ja nå vet jeg ikke, han virket ikke desperat i studio i hvert fall.