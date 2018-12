SINGEL: Etter fem år i et forhold, er Mayim Bialik singel igjen. Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN

«Big Bang Theory»-stjernen åpner opp: – Jeg har det ikke så bra

2018-12-26

Mayim Bialik ble singel i høst, men sliter fortsatt med ringvirkningene av bruddet, innrømmer hun på Instagram.

26.12.18

Bialik og kjæresten, som hun aldri har navngitt, gikk fra hverandre i november etter å ha vært sammen i fem år. Kjærlighetssorgen er fortsatt fersk, ifølge stjernen, som i et innlegg på Instagram skriver at livet ikke akkurat går på skinner for øyeblikket.

– Myndighetene «befinner seg i limbo», det er julaften, jeg er nylig singel og har det ikke så bra, for å være ærlig, skriver hun.

Skuespilleren har dog ikke mistet sin sans for humor, og fortsetter innlegget som følger:

– Det mest deprimerende problemet nå er likevel mine to katter, som etter to år sammen har begynt en krig som involverer urin og avføring. For å gjøre en lang historie kort, så har jeg ikke hatt mulighet til å sove i sengen min, så jeg sover på sofaen.

Dårlig tidspunkt

Skuespilleren åpnet først opp om kjærlighetssorgen på sin blogg i desember.

« Min kjærlighetshistorie er ikke eksepsjonell i seg selv, men HAN var. Eller er. Og jeg var en eksepsjonell versjon av meg selv sammen med ham. I fem hele år. Og nå er det over », skrev hun.

Kjæresten valgte å avslutte forholdet i november.

« Hvis det noensinne fantes en historie som ikke burde ende på denne måten, så tror jeg det må være denne. Men han har sin egen vilje, og uansett hvor sterkt jeg skulle ønske at jeg kunne kontrollere den viljen, så kan jeg ikke det. Så her er vi », fortsatte 43-åringen.

I tillegg til «The Big Bang Theory» og 90-tallsserien «Blossom», hvor hun spilte hovedrollen, har stjernen også en doktorgrad i nevrovitenskap. Hun har også skrevet boken «Girling Up», som hun utga i fjor.