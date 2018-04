VANT EMMY: NRK Super-serien «Jenter» vant prestisjetung pris i Cannes. Foto: NRK

NRK-serien «Jenter» vant Emmy-pris

Publisert: 10.04.18 23:20

TV-serien vant i kategorien «beste digitale prosjekt» i Cannes tirsdag kveld.

NRK Super var nominert med to prosjekter i samme kategori under Emmy Kids Awards i Cannes. Med nettdramaet «Jenter» hentet de inn prisen for beste digitale prosjekt.

– Det er helt fantastisk rett og slett. Det er en superstas anerkjennelse å få, sier redaktør i NRK Super, Hildri Gulliksen.

– Vi konkurrerer i mange prisutdelinger, men Emmy er gjevest for oss.

Hun er ikke selv i Cannes for å motta prisen, men forteller at hun følger utdelingen fra sofakroken hjemme.

«Jenter» er inne i sin tiende sesong, hvor målgruppen er jenter i alderen 10–14 år. Handlingen sirkler rundt fire jenters hverdagsliv.

Formatet til nettserien ligner mye på suksesserien «Skam», men Gulliksen forteller at det er «Jenter» som egentlig er forgjengeren hva gjelder formatet.

– «Skam» er egentlig bygget på «Jenter»-formatet. I Super har vi holdt på med nettdrama i mange år. Da vi utviklet «Skam» ble det bygget over samme lest. Man kan si at «Jenter» er moren til «Skam», sier hun.

Gulliksen forteller at hun tror serien gjorde seg bemerket hos juryen på grunn av nye grep som er gjort i den tiende sesongen av «Jenter».

– Det handler mye om nyskapning og innovasjon. Vi testet blant annet ut 360-graders video, sier hun.

Også NRK Super-Youtubere FlippKlipp ble nominert i samme kategori.

