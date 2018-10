TREKKER SEG: Aune Sand velger å gi fra seg «Skal vi danse»-plassen til Amalie Snøløs. Foto: Frode Hansen/VG

Aune Sand trekker seg fra «Skal vi danse»

RAMPELYS 2018-10-01T05:50:31Z

52-åringen velger å gi plassen sin til Amalie Snøløs (22), som røk fra konkurransen lørdag.

Publisert: 01.10.18 07:50 Oppdatert: 01.10.18 09:11

Kunstneren forlater nå parketten, og er ute av konkurransen for andre gang denne sesongen. Årsaken skal være at han vil gi tidligere «Farmen»-deltager Amalie Snøløs sjansen til å svinge seg igjen.

– Vi skjønte allerede under lørdagens sending da vi så og hørte hvordan Aune reagerte på å ikke havne i duell, at han kanskje ville vurdere å trekke seg. Derfor kom ikke Aunes valg som en stor overraskelse på oss. Vi respekterer Aunes valg om å trekke seg, og takker han for de fine øyeblikkene han har gitt oss i «Skal vi danse» i høst, skriver programdirektør Jarle Nakken til VG i en epost.

Sand meldte selv avgangen på Instagram grytidlig mandag. TV 2 var først til å melde om saken ( artikkelen fortsetter under bildet ).

Pressekontakt for «Skal vi danse», Anne Martha Leidland, sier til VG at Sand fortalte produksjonen sent lørdag kveld, etter sending, at han ville trekke seg.

Sand ble først sendt ut av programmet for tre lørdager siden. Etter at Frank Løke (38) ble kastet ut av programmet på grunn av tangasprell, fikk Sand komme tilbake i programmet .

– Det er et eventyr å være tilbake, sa han da.

Programdirektør Jarle Nakken sier til VG at Amalie har takket ja til å fortsette dansen.

– Vi er veldig glade for at Amalie har takket ja til å være med oss videre, og gleder oss til å se henne på parketten på lørdag.

Snøløs måtte i danseduell med Aleksander Sæterstøl (22). Sand havnet også blant de tre med færrest stemmer, og var den som fikk lavest score av dommerne. Da Sand skjønte at han ikke havnet i danseduell, ble han stående å måpe – tydelig overrasket. Det var ingen glede å spore i ansiktsuttrykket hans.

Snøløs på sin side, tok etter duellen gråtende imot beskjeden om at hun ikke var videre . Mellom tårene uttalte likevel at hun unnet Sæterstøl å gå videre.

22-åringen dediserte dansen til sin bestefar for gikk bort for fire år siden.

Det har foreløpig ikke lykkes VG i å komme i kontakt med hverken Sand, hans dansepartner Ewa Trela, eller Snøløs.

Til dansepartneren skriver Sand på Instagram, hvor han har nærmere 13.000 følgere:

« Kjære kjære vidunderlige Ewa, jeg har sett deg danse som en stille løvinne som samler blomsterblader med grønne safir øyne, du er fantastisk, jeg vil takke deg så lenge jeg lever for at du viste meg dansen. »

Det hører med til sjeldenhetene at noen trekker seg fra «Skal vi danse» etter at konkurransen har startet. Rein Alexander (46) gjorde det i 2013, og noen få andre har gjort det etter å ha pådratt seg skader. Ellers har enkelte valgt å trekke seg før de har rukket å danse første TV-dans, som Tom Nordli (56) og Anna Rasmussen (22) .

– Det at deltagere trekker seg, har skjedd før, og det vil helt sikkert skje igjen. Der har både vi og produksjonen gode rutiner på hvordan vi løser det til det beste for programmet, sier Nakken.

Saken oppdateres.