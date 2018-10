BLE OPERERT: Gunilla Persson måtte opereres under innspillingen av «Biggest Loser VIP». Her fra en annen sak. Foto: Reed Saxon / TT NYHETSBYRÅN

Hollywood-frue Gunilla akuttoperert under TV-innspilling

RAMPELYS 2018-10-01T13:22:18Z

Den 59 år gamle svensken takker Gud for at alt gikk bra da hun måtte opereres under innspillingen av «The Biggest Loser VIP».

Publisert: 01.10.18 15:22

Sverige sender nå «Biggest Loser VIP» på skjermen, og den svenske Hollywood -fruen Gunilla Persson er en av kjendisene som konkurrerer om å gå ned mest i vekt.

Under innspillingen ble imidlertid Persson rammet av blødninger fra underlivet, og hun oppsøkte akuttmottaket, skriver Aftonbladet .

Hun forteller til avisen at hun ikke fikk time før hun oppsøkte en spesialist, og at hun deretter ble satt opp til operasjon allerede dagen etter.

– Jeg tror på Gud, og jeg tror at det var han som viste meg veien, at nå må jeg bli undersøkt. At det var derfor jeg begynte å blø. Jeg har ikke hatt menstruasjon på fem-seks år, så det var helt unormalt. Det var Gud som sa til meg at jeg måtte undersøke meg umiddelbart, sier hun.

Persson måtte gjennom en såkalt gynekologisk skraping, hvor blod, slimhinne eller annet vev fra livmoren blir tatt bort. Hun tok også ta en celleprøve, men ønsker ikke å si noe om hva resultatet ble.

Hun er imidlertid kritisk til at seansen ikke kom med i programmet.

Persson forteller også at operasjonen gikk ut over prestasjonen hennes i programmet.

– Jeg fikk totalforbud om å gjøre noen som helst anstrengende fysiske aktiviteter. Og hele programmet handler jo mye om hard trening.

Det er få måneder siden Perssons forrige sykehusinnleggelse. I juni ble hun lagt inn på et sykehus i New York etter å ha fått en allergisk reaksjon.