Banksy-bilde ble solgt for 10 millioner kroner – så selvdestruerte det

Gatekunstneren Banksy skal tilsynelatende ha ødelagt verket sitt umiddelbart etter auksjonen.

Publisert: 06.10.18 12:09 Oppdatert: 06.10.18 12:30

Fredag kveld ble et av Banksys «Girl with Balloon»-bilder auksjonert bort på Sotheby’s for 953.829 pund, tilsvarende rundt 10,3 millioner norske kroner, ifølge The Art Newspaper .

Budvinneren fikk imidlertid ikke helt det han hadde håpet på.

– Vi har blitt «Banksy-et»

«Girl with a Balloon» var det siste verket som skulle auksjoneres for kvelden, og akkurat i det budrunden ble avsluttet ble en «alarm» utløst i bildet.

Publikum ble vitner til at bildet «falt ned» gjennom bunnen av rammen, og kom ut som papirstrimler.

– Det ser ut til at vi har blitt «Banksy-et», sa Alex Branczik, sjef for moderne kunst på Sotheby’s, ifølge The Art Newspaper.

– Han er uten tvil den største britiske gatekunstneren, og i kveld så vi et lite stykke Banksy-genialitet.

Han la til at han ikke hadde noe med stuntet å gjøre. Ifølge kunstmagasinet er det uklart om andre ansatte på auksjonshuset var innblandet.

Innebygd mekanisme i bilderammen

Ifølge Financial Times ble bildet, som ble kjøpt opp av auksjonshuset i 2006, opprevet av en mekanisme som lå skjult inne i bilderammen, slik at nesten hele bildet kom ut fra bunnen av rammen, i strimler.

Nå spekuleres det i hvorvidt Banksy var til stede under auksjonen.

En svartkledd mann med solbriller og hatt skal ha blitt sett ved inngangen til auksjonshuset kort tid etter hendelsen, noe som har ført til rykter om at kunstneren selv trykket på knappen som ødela kunstverket.

Auksjonshuset ser imidlertid ut til å ta det hele med stor ro.

– Man kan i hvert fall argumentere for at verket er enda mer verdifullt nå. Det er definitivt det første verket som spontant har blitt revet opp etter en endt auksjon, sa Branczik.