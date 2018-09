FORSVARTE EKTEMANNEN: Soon-Yi Previn (47) mener overgrepsanklagen mot ektemannen Woody Allen (82) fra adoptivsøsteren er urettferdig. Her fra Cannes-festivalen i 2016. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Ny familiekrangel over 26 år gammel overgrepsanklage mot Woody Allen

Soon-Yi Previn forsvarte ektemannen Woody Allen og langet samtidig ut mot moren Mia Farrow i New York Magazine. Nå går broren Ronan Farrow hardt ut mot både søsteren og avisen.

Søndag trykket New York Magazine et intervju med Soon-Yi Previn, datter av Mia Farrow og kona til Woody Allen . Her kommenterer hun for første gang overgrepsanklagen som ble fremsatt av adoptivsøsteren Dylan Farrow mot ektemannen og Hollywood-regissør Woody Allen.

I artikkelen, gjengitt av AP , sier hun at moren har utnyttet #metoo-bevegelsen til å dra opp overgrepsanklagen fra 1992. Dylan Farrow hevder at faren forgrep seg på henne seksuelt da hun var syv år. Woody var da kjæreste med Mia Farrow, før han kort tid senere fant tonen Previn.

I intervju hevder Previn at moren aldri stilte opp for henne.

– Mia var aldri moderlig mot meg fra starten, sier hun.

Står opp for søsteren

Nå har Dylans bror, Ronan Farrow, som vant Pulitzer-prisen for å avdekke Harvey Weinstein-skandalen, gått hardt ut mot artikkelen og søsteren.

– Jeg skylder alt jeg er til Mia Farrow. Hun er en dedikert mor som har gått gjennom helvete for familien sin samtidig som hun skapte et kjærlig hjem for oss. Det har aldri stoppet Woody Allen og hans allierte fra å plante historier som angriper og villeder min mor for å avlede fra søsteren mins troverdige påstand om overgrep, sier Ronan i en uttalelse .

Han forteller at ingen av søsknene har registrert noe annet en kjærlig behandling i hjemmet.

– Selv om vi gjerne skulle slippet å snakke offentlig om denne smertefulle perioden i livet vårt, kunne vi heller ikke være tyste når hun (Mia Farrow journ.anm.) igjen bli urettferdig angrepet, står det.

Kritiserer New York Magazine

Han går også hardt ut mot New York Magazine. Den opprinnelige artikkelen er skrevet av Woody Allens venn, noe det også opplyses om. Ronan reagerer også på at det ikke er trukket inn kilder som kan belyse saken fra flere sider.

– Som journalist er jeg sjokkert over den overfladiske omgangen med fakta, mangelen på å øyenvitner som vil motsi usannhetene i denne saken, og at de ikke har publisert søsteren min sitt svar i sin helhet.

Overgrepsanklagen ble etterforsket i 1992, men ble henlagt. Allen selv har hele tiden nektet for å ha forgrepet seg på datteren.

Forsvarer journalisten

New York Magazine har svart på kritikken, som kommer fra flere enn Ronan Farrow.

– Soon-Yi Previn forteller sin historie for første gang, og vi håper folk ikke forhåndsdømmer før de har lest saken. Daphne Merkins (journalisten journ. anm.) forhold til Woody Allen er omtalt og en del av historien, samme som Soon-Yis bakgrunn for å snakke ut nå, sier en representant for magasinet til Page Six .