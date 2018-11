KARPE DIEM: Den norske rapduoen Karpe Diem består av Magdi Abdelmaguid (til venstre) og Chirag Patel (til høyre). Foto: Klaudia Lech / VG

Chirag fra Karpe Diem ut mot Talib Kwelis nazibeskyldninger

Den ene halvdelen av rapduoen Karpe Diem reagerer på Talib Kwelis beskyldninger mot Rockefeller.

Publisert: 19.11.18 21:15 Oppdatert: 19.11.18 21:48

Tidligere i dag gikk den amerikanske artisten Talib Kweli (43) ut på Twitter og beskyldte Rockefeller for å støtte det han kalte for nazister. Beskyldningen kom etter artisten ble gjort oppmerksom på at det norske bandet, Taake, skulle spille på samme konsertarena som ham.

Dette har fått Chirag Patel (34) fra Karpe Diem til å reagere på Twitter .

« Hei smarting. Naziband selger ikke ut arenaer i Oslo. Min muslimske/ hindugruppe på en annen side, solgte ut Rockefeller på åtte sekunder – fire netter på rad. Whooha! », skriver Chirag til artisten på Twitter.

Kweli svarer Chirag og reagerer på at Karpe Diem spiller på Rockefeller.

« Vent litt. Din muslimske gruppe spiller i samme arena som islamofobiske nazister gjør? Du er en bedrager og hykler uten ryggrad eller moralsk overbevisning. En feiging », svarer Kweli til Chirag.

Den norske rapperen reagerer på at Kweli ikke byttet spillestedet.

« Du endret i det minste ikke spillestedet i Oslo for fansen din. Det å sitte hjemme og tweete er det som er feigt », skriver Chirag tilbake.

Videre beskylder Kweli den norske rapperen for å være en falsk supporter.

« Fuck deg nazielsker. Du er sint på meg, men du er ikke sint på Rockefeller for å booke nazister fordi du støtter nazister », svarer Kweli.

Chirag avslutter diskusjonen med:

« Hvem sa jeg skulle på konserten? »

VG har vært i kontakt med Chirags manager, Silje Larsen Borgan, som ikke ønsker å kommentere saken noe ytterligere.

– Jeg velger moral over penger

Tidligere i dag fortalte den amerikanske artisten til VG at han på lørdag fant ut at Taake skulle spille samme sted som ham. Talib Kweli beskyldte det norske konsertstedet for å støtte det han kaller for nazister.

– Hvis du skulle besøkt noen og funnet ut at de skulle ha islamofobiske hvite nasjonalister på besøk, ville du blitt eller gått? Jeg velger moral over penger, fortalte Kweli til VG tidligere i dag.

43-åringen hevder at han prøvde å kontakte Rockefeller, men at de skal ha nektet å snakke med ham.

– Jeg prøvde å nå dem gjennom konsertpromotøren. De nektet å ha en samtale med meg, sa han, og var oppgitt over at Rockefeller heller valgte å stå med bandet Taake.

Vokalisten i Taake avkreftet i dag beskyldningene fra Kweli.

– Tror han oppriktig at vi er nazister? Jeg har ikke gjort annet enn å avkrefte dette i 11 år nå. Men sånn kan det gå når Antifa har kjørt så hardt på med løgn- og hetskampanjene sine. Da vil det vel alltid være en og annen tufs som biter på. Syns for øvrig dette var elendig gjort mot spillested og fans, fortalte Ørjan Stedjeberg til VG.

Rockefeller skriver i en pressemelding at de ikke kjenner seg igjen i det Talib Kweli skriver.

VG har gjentatte ganger prøvd å kontakte Rockefeller. Rockefeller viser til pressemeldingen og ønsker ikke å kommentere saken noe ytterligere.