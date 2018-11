SOLO: Zayn Malik var tidligere medlem av det britiske boybandet One Direction i fem år, før han bestemte seg for å satse på en solokarriere. Foto: Andrew Kelly / Reuters

Zayn Malik røper hvorfor han ikke lenger er muslim

One Direction-stjernen har tidligere vært nølende med å snakke om religion i offentligheten.

Popstjernen har tidligere ment at religion er en privatsak. Zayn Malik (25) røper øikevel i desemberutgaven av britiske Vogue hvorfor han ikke lenger anser seg selv som muslim.

Malik vokste opp i en muslimsk familie med en pakistansk far og en irsk mor. Moren konverterte til islam da hun giftet seg med faren til Malik. Da Malik var yngre, studerte han islam og gikk i moskeen.

Etter hvert som Malik begynte å bli eldre, mistet han troen på noen av prinsippene i religionen.

– Jeg tror ikke på at du må spise en bestemt type kjøtt som har blitt bedt for på en viss måte. Jeg tror ikke på at du må lese en bønn på et bestemt språk fem ganger om dagen. Jeg tror ikke på noe av det, sier Malik til Vogue .

Popstjernen, kjent for sololåter som «Pillow Talk og «Drunk», velger heller å tro på det å være et godt menneske.

– Jeg tror på at hvis du er en god person, kommer alt til å gå rett for deg, forklarer han.

One Direction-stjernen har tidligere ansett religion som en privatsak.

– Jeg tror at uansett hvilken tro mennesker har, så er det mellom dem og det de praktiserer, sier han og legger til:

– Jeg tror på at det finnes en Gud. Men tror jeg det finnes et helvete? Nei.

Popstjernen forteller til magasinet at foreldrene hans har akseptert valget om å fjerne seg fra religionen. Malik er imidlertid glad for årene han brukte på å gå i moskeen og praktisere islam.

– Det er definitivt fine ting med alle religioner.