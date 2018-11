Amanda Knox forlovet etter ellevilt frieri

NEW YORK/OSLO (VG) Amanda Knox og kjæresten Christopher Robinson deler friervideo fra en annen verden på YouTube.

Amanda Knox og kjæresten Christopher Robinson er forlovet etter tre år sammen. Frieriet skjedde i deres hjem i Seattle, og var av det utenomjordiske slaget.

Knox sier til VG at hun gleder seg til å begynne bryllupsforberedelsene.

– Chris og jeg gleder oss kjempemasse. Vi kan ikke vente til vi kan sette oss sammen og diskutere bryllupsideer, som er minst like ville og morsomme som frieriet, sier Knox.

Eksklusivt VG-intervju: Tidligere i år var VG på besøk hjemme paret i Seattle.

For elleve år siden ble 31-åringen arrestert og sendt i fengsel for det brutale drapet på sin engelske samboer Meredith Kercher (21) i Italia. Saken fikk enorm oppmerksomhet over hele verden, inkludert i Norge. Etter fire år i fengsel ble Knox blankt frikjent, og hun flyttet tilbake til Seattle, hvor hun i dag jobber som journalist og lever lykkelig med sin nå forlovede.

Frieriet var planlagt i ett år og Robinson har delt en video av frieriet i sosiale medier.

Videoen, som det kommende ekteparet har gitt VG tillatelse til å publisere, starter med at de to går ut i hagen etter å ha hørt et høyt smell og si-fi-musikk. Ute i hagen finner de det som ligner på en meteoritt med blått og lilla lys.

«Foxy Knoxy» frikjent for drap

Knox ler nervøst og spør kjæresten hva som skjer, før hun stikker hånden inn i meteoritten og finner et nettbrett.

Da hun har lest ferdig spør Robinson:

– Jeg har ingen ring, men jeg har en stor stein. Vil du være med meg helt til den siste stjernen i den siste galaksen slukner, og selv etter det? Amanda Marie Knox, vil du gifte deg med meg?

Hun sier ja og de omfavner hverandre i et kyss, mens si-fi-musikk spilles i bakgrunn.