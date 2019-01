ANMELDT: Runar Søgaard. Foto: NTB SCANPIX

Dette er meldingen Runar Søgaard er politianmeldt for

RAMPELYS 2019-01-10T06:25:32Z

– Vil få deg til å angre, står det i beskjeden til Jönköpings-Postens reporter. Søgaard sier han har satt advokat på saken.

Publisert: 10.01.19 07:25

Som VG tidligere har omtalt , er Runar Søgaard (51) fra Kongsvinger i knallhard konflikt med Hall Media, utgivere av Jönköpings-Posten.

Søgaard er spesielt vred overfor en av avisens reportere.

Journalisten skrev om at Søgaard ikke hadde betalt en regning på 50.000 kroner for leie av et lokale hvor den tidligere predikanten – nå lederutvikler og foredragsholder – intervjuet Sverigedemokratenes leder i valgkampinnspurten, under tittelen «Runars vekkelsesmøte med Jimmie Åkesson».

Søgaard svarte med å skjelle ut journalisten på Facebook , hvor han også postet vedkommendes bylinebilde.

Nå er Søgaard politianmeldt for ikke å ha fjernet hatske kommentarer under innlegget, og for å ha stjålet bildet.

Han er også anmeldt for en direkte trussel mot journalisten.

– Skammelig og ynkelig

I en privat melding til reporteren, som VG har fått tilgang til, skriver Søgaard blant annet dette:

– Jeg kommer snart til å legge ut ditt navn og bilde på sosiale medier og fortelle hvilken skammelig og ynkelig person du er. Hundretusentalls lesere kommer da til å få lese hvor pinlig en «gravende» journalist kan bli for å produsere dritt han selv har laget.

Søgaard legger til:

– Jeg kommer også til å gjøre andre tiltak som vil få deg til å angre på dine forsøk på å slenge dritt om meg.

Marie Johansson Flyckt i Hall Media er ansvarlig utgiver for Jönköpings-Posten. Hun har tidligere fortalt VG at de betrakter meldingen som en trussel .

– Det er helt enkelt uakseptabelt å forsøke å påvirke vår journalistikk og bringe en reporter til taushet ved å skremme, utdypet hun der.

Jönköpings-Postens reporter påpeker overfor VG at Søgaard ikke har kommet med noen eksempler på hva som ikke er korrekt i avisens artikkel .

– Jeg har spurt ham hva det er i artikkelen han mener er løgn, uten å få noe svar. På Facebook skriver Søgaard at hans forklaring på hvorfor han ikke betalte, at han lå på sykehus, var utelatt fra artikkelen. Det er ikke korrekt. Hans forklaring var med i artikkelen.

Karakterdrap

– Journalisten hadde én eneste agenda, og det var å fremstille meg som en person som ikke er rettskaffen, sier Søgaard til VG.

– Alt i den meldingen var ment å si at jeg ikke aksepterte hans fremgangsmetoder. Saken hans var bare et forsøk på karakterdrap.

Søgaard uttrykker overraskelse over at han er anmeldt for kommunikasjonen mellom ham selv og reporteren, og forteller at han kun kjenner til anmeldelsen for kommentarfelt-meldinger og bildetyveri via medieomtale.

– Jeg har ikke fått beskjed om noen anmeldelse fra politiet.

VG har fått tilsendt kopi av anmeldelsen fra Hall Media. Politiet i Jönköping sier til VG at saken vil ta lang tid å etterforske.

Søgaard sier han har kontaktet advokat for å se på saken Jönköpings-Posten skrev, med tanke på å klage den inn for Pressens Opinionsnämnd, som tilsvarer norske Pressens Faglige Utvalg (PFU).

– Det finnes juridiske aspekter som tilsier at reporteren ikke hadde anledning til å skrive saken slik den ble skrevet, mener Søgaard.

Høy som et hus

På Facebook har Søgaard forklart at han var innlagt på sykehus da Jönköpings-Postens journalist ringte.

Der skal han ha vært i en ukes tid – som følge av at han måtte fjerne en nyre hvor en svulst hadde vokst frem. (Ikke kreft, ifølge Søgaard.)

Søgaard har sendt VG skjermdumper fra en digital helsetjeneste med personlig innlogging, som støtter opp om sykdomsbildet han beskriver.

Han var etter eget utsagn «høy som et hus på morfin» da journalisten ringte ham.

Overfor VG er han tydelig på at Jönköpings-Posten ikke nevnte at han var innlagt på sykehus i sin første nettartikkel om saken, og at de la det til senere.

Søgaard mener at innleggelsen han forteller om heller ikke ble nevnt i avisens papirutgave.

I både første og andre versjon av Jönköpings-Postens nettsak om regningen, publisert henholdsvis 8. og 9. oktober, står følgende:

«Når JP får tak i Runar Søgaard, sier han at han har ligget på sykehus og ikke hatt tilgang til sin telefon.»

Hall Media har sendt VG et skjermbilde av papirversjonen av saken. Den samme setningen står der.

Irrelevant, mener utgiver

Når VG påpeker dette overfor Søgaard, parerer han med at han synes Jönköpings-Posten skulle ha gjengitt mer av hans helsesituasjon i den første saken.

– Jeg fortalte journalisten at jeg hadde en svulst på nyren, at jeg hadde vært på sykehus en uke, hadde operert, men han var ikke interessert i den informasjonen. Da ville hele hans sak blitt ødelagt. Det var ingenting i artikkelen som belyste tilstrekkelig årsaken til at jeg ikke hadde betalt fakturaen.

Marie Johansson Flyckt i Hall Media/Jönköpings-Posten sier at de uansett ikke ville utbrodert Søgaards helsetilstand.

– Det er fordi det sjelden vedgår noen hvilken sykdom eller lidelse noen har. Det er av hensyn til den personlige integriteten vi ikke skriver slikt, med mindre det er relevant for saken, og det var det ikke her, sier hun.

– Forklaringen vi oppga, altså sykehusinnleggelsen, anså vi som relevant som forklaring, og vi ville ikke henge ut Søgaard ytterligere gjennom å beskrive hans helsetilstand i detalj. Å skrive at han var «høy som et hus», som Søgaard selv har uttrykt det i andre medier, ville vært krenkende i dette tilfellet.

– Bisarr og absurd

Søgaard mener videre at Jönköpings-Posten ikke burde omtalt hans ubetalte regning i det hele tatt, og at saken var «bisarr og absurd».

– Den hadde ingen verdi. Det var en påminnelse som var sendt ut, det var ingen inkassosak. Man lager jo ikke saker om at noen er noen dager forsinket med en regning? Men dersom det finnes uvilje mot å betale, eller at en sak har gått til kemneren – at man ikke vil gjøre opp for seg – stiller det seg annerledes.

Marie Johansson Flyckt forsvarer dekningen med at det var uklarheter rundt hvem som faktisk finansierte arrangementet med Søgaard og Jimmie Åkesson.

– Vi syntes det var interessant å finne ut om det var partiet Sverigedemokratene eller Søgaard selv. Det var vanskelig å få svar på, og svarene som ble gitt var svevende og litt tåkete. Søgaard henviste til donasjoner fra Bahamas, sier hun.

– Det handler dessuten om penger som går inn i et kommunalt selskap, og dermed er det stor allmenn interesse i at de kommer inn. Derfor gransket vi dette, absolutt ikke for å henge ut Søgaard eller noen andre.