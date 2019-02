BESØK: Madison Beer (20) er kun på besøk i Norge for et par timer, men synes Oslo er et vakkert sted. Foto: Trond Solberg / VG

Madison Beer ble oppdaget av Justin Bieber: – Jeg var helt i sjokk

TJUVHOLMEN (VG) Den amerikanske artisten ble stjerne over natten i en alder av 13 år.

Publisert: 23.02.19 12:21







Madison Beer (20) fikk massiv oppmerksomhet etter at hun som 13-åring ble oppdaget av popkomet Justin Bieber (24).

– Jeg har definitivt fått masse erfaring i denne bransjen. Det føles godt, for det er utrolig mye å lære, forteller Madison Beer til VG.

les også Justin Bieber og Hailey Bieber er på boligjakt

20-åringen er på besøk i Norge et par timer før turen går videre til Danmark og Tyskland. Om et par dager skal hun tilbake til Los Angeles for å fullføre debutalbumet sitt, som kommer ut til våren.

Tidligere har Madison Beer delt den kjente manageren Scooter Braun med store stjerner som Ariana Grande, Martin Garrix og Justin Bieber. Da Beer kun var 13 år gammel, delte Justin Bieber en sangvideo av henne på Twitter, som førte til at hun ble en stjerne over natten.

– Det var utrolig spennende, ettersom jeg var en stor fan av ham. Jeg var helt i sjokk, og det samme var foreldrene og vennene mine, forteller hun.

les også Hailey Bieber innrømmer: Får angst av hets på Instagram

Beer ble signert til samme plateselskap som Bieber, Island Records, og flyttet til Los Angeles med moren sin for å satse på musikken som 14-åring. Men to år senere bestemte hun seg for å forlate plateselskapet, fordi det var feil timing.

– Jeg angrer ikke på at jeg ble artist i en så ung alder, men selvfølgelig føles det som jeg har mistet deler av barndommen min. Men det går fint, for denne opplevelsen ble barndommen min, forteller hun.

I dag er 20-åringen klar for å satse på musikken og er signert til First Access – samme plateselskap som Rita Ora og Bebe Rexha. Med over 12 millioner følgere på Instagram, er hun også sin egen sjef.

Snusopplevelsen med Ina Wroldsen

Det er første gang Madison Beer er på besøk i Norge. Popartisten innrømmer at hun ikke vet stort mye om landet fra før av.

– For å være helt ærlig med deg, så vet jeg ikke noe om Norge. Men det er så utrolig vakkert her! Turen fra flyplassen til hotellet er noe av det vakreste jeg har sett, forteller 20-åringen.

les også Aviciis foreldre arver 231 millioner

Beer vet imidlertid at debutlåten hennes «Melodies» ble skrevet av den norske artisten og låtskriveren Ina Wroldsen (34), som hun har hatt et godt forhold til.

– Jeg husker vi satt og jobbet sammen, også plutselig tok Ina frem en snus og tok den inn i munnen. Er det ikke glass i snus, egentlig? Jeg syns bare det var så utrolig rart! Vi har ikke slikt i Los Angeles, forteller Beer, og legger til:

– Jeg kommer aldri til å glemme Ina Wroldsen på grunn av den snusen, men hun er så utrolig kul.

Saken fortsetter under bildet.

LÅT: Madison Beers (20) debutlåt «Melodies» ble skrevet av den norske artisten Ina Wroldsen (34). Foto: Trond Solberg / VG

I sitt neste norgesbesøk vurderer popstjernen å ta seg et par dager fri for å dra innom Kygo og Alan Walkers hjemby.

– Bergen, ja! Er ikke det der Kygo er fra? Jeg har så lyst å dra dit for å møte ham, for vi kjenner hverandre fra før. En gang skulle han lære meg et norsk rim, men det gikk ikke så bra, sier hun og ler.

– Det er lov å si nei

Med over 12 millioner følgere på Instagram, følger det med mange beundrere. Men Beer forteller til VG at hun ikke er singel.

– Jeg har vært sammen med Zack Bia i over ett år nå, men jeg har ikke tellingen lenger. Vi møttes gjennom noen fellesvenner, også plutselig begynte vi å date, forteller hun.

les også Slutt mellom Lady Gaga og Christian Carino

I Beers låt «Home With You» tar artisten et oppgjør med mennesker som ikke tar nei for et svar. Artisten forteller at det er viktig at kvinner kan ha selvtillit nok til å stå opp for seg selv.

– Det er en låt som er veldig relevant rundt disse «MeToo»-tider, som også foregår i denne bransjen. Jeg ville lage en låt som viser kvinner at det er lov å si nei og sette foten ned.

les også Står frem med anklager mot komiker Ørjan Burøe: – Si ordentlig unnskyld!

Beer forteller at hun selv har opplevd ubehagelige situasjoner hvor folk ikke tar nei for et svar, men at musikken har gitt henne selvtilliten til å stå opp for seg selv.

– Mitt alter ego har blitt meg på mange måter. Nå skjer dette ikke så ofte lenger, for folk vet at de ikke skal kødde med meg. Det er helt greit å komme bort for å flørte, men det finnes en grense på hva som er greit, sier hun, og legger til:

– Blir man avvist, skal man respektere det, avslutter hun.