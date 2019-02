STÅR FREM: Kemma Johanne Hagen forteller om sine opplevelser med Ørjan Burøe. Foto: PRIVAT / VG

Står frem med anklager mot komiker Ørjan Burøe: – Si ordentlig unnskyld!

Kemma Johanne Hagen (30) sier hun ble trakassert av Ørjan Burøe (44) da de to jobbet sammen for noen år siden.

Publisert: 20.02.19 21:07 Oppdatert: 20.02.19 21:26







– Ørjan Burøe bør komme med en kollektiv unnskyldning til alle kvinner han har forulempet. Disse kvinnene har min største medfølelse.

Det sier Kemma Johanne Hagen, som i en drøy toårsperiode jobbet for Ørjan Burøe og andre komikere som klesstylist gjennom firmaet House Of Singles.

Det betyr at hun hadde som jobb å kle opp komikeren til diverse oppdrag.

Tirsdag morgen gikk hun ut med et lengre innlegg i podkasten til Lisa Tønne og Sigrid Bonde Tusvik der hun forteller at hun har blitt overøst med sjikanøse meldinger og bilder av seksuell karakter – gjerne daglig – fra komikeren.

– Alt blir gående i en loop, og ingen av oss kommer videre. Nå vil jeg ha trygghet og ro rundt dette, sier Hagen til VG om hvorfor hun vil stå frem med sin historie.

les også Ørjan Burøe-leiren slår tilbake mot Sigrid Bonde Tusvik: – Vi har aldri truet noen til taushet

Burøe gikk sist uke ut i egen podkast og fortalte at han har vært et «ræva menneske» og at han har vært «veldig direkte» med mange jenter som ikke har vært hans kjæreste.

Hagen mener unnskyldningen ikke har vært god nok, og minner om at #metoo-kampanjen også gjelder for andre enn politikere og andre profilerte kjendiser.

– Han sier at han har flørtet med feil jenter, men det han har gjort er ikke flørting – det er ren trakassering. Ørjan virker mest interessert i å grave seg ned, men jeg vil at han skal grave seg ut, sier hun.

VG har forelagt Ørjan Burøes manager Erland Bakke alle uttalelsene fra Hagen, og stilt ham en rekke spørsmål, også opp mot tilsvarende anklager fra kvinner som ikke vil stå frem med navn. Svaret er kort:

– Ørjan har gitt en uforbeholden beklagelse. Han hører og ser hva Kemma mener om han, noe han synes er trist og beklagelig. Men det å gå inn i enkeltsaker er nok best å gjøre ansikt til ansikt og ikke i Norges største avis.

les også Ørjan Burøe om trakasseringsanklagene: Det er mye jeg skulle vært foruten

Beklagelsen Bakke viser til er oppdateringen Burøe kom med på Facebook tirsdag kveld. Der skriver han blant annet:

«Jeg tar fullt ansvar for det jeg har gjort. Jeg forstår at den unnskyldningen jeg ga ikke gjorde annet enn å gi ny fornærmelse. Minimaliserte noe som var sårt og vondt for andre. Jeg vet at min taushet rundt dette har såret ekstra og gitt feil inntrykk. Jeg var ikke oppriktig og jeg gjorde urett mot flere. Det var en stor feil. Feil gjort av et dårlig menneske.»

Hagen sier hun en periode kunne få meldinger fra Burøe til enhver tid på døgnet.

– Det var fysiske tilnærmelser, dickpics, slibrige meldinger, samtaler i fylla, betroelser. Jeg var den første han ringte til. Til slutt orket jeg ikke mer, og vi brøt kontrakten på dagen.

VG har sett skjermdumper fra samtaler som fire kvinner – uavhengig av hverandre – har hatt med Burøe. De kommer fra fire forskjellige byer i Norge. De sier komikeren har trakassert dem med meldinger og pågående oppførsel.

les også Komiker Sofie Frøysaa reagerer: – Når metoo-anklager blir bagatellisert av Norges største avis

Meldingene Burøe har sendt kunne være av typen «Elsker å slikke jeg», «kunne lært deg å sprute» eller mer direkte forespørsler om sex.

VG har også snakket med ytterligere fire kvinner som beskriver de samme opplevelsene, men ikke har kunnet fremvise dokumentasjon. VG har også fremlagt dette for Burøes manager, men han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Meldingene disse åtte kvinnene forteller om er fra tidsrommet 2012 til 2017.

En av kvinnene VG har vært i kontakt med har fortalt åpent om episoden på sin Facebook -vegg, men ønsker ikke å omtales med navn i VG.

Hun forteller at Burøe på et toalett på Josefine i Oslo presset hånden si ned i trusen hennes. Hun har også fått meldinger fra ham som hun beskriver som ubehagelige.

les også Sigrid Bonde Tusvik slår tilbake mot Ørjan Burøe: – Det er ett eller annet som skurrer

Kvinnen forteller at hun var ny i komikermiljøet da Burøe tilbød henne privattimer for å jobbe med tekster, noe hun syntes var stas fordi han på det tidspunktet var en størrelse i miljøet.

– Men det var helt andre ting han ville gi privattimer i, bemerker kvinnen.

Også en av de andre kvinnene VG har vært i kontakt med sier hun har opplevd noe tilsvarende – at hun som ny i komikermiljøet ble smigret over å få tilbud om hjelp fra veteranen Ørjan Burøe.

– Det ble aldri jobbet med tekst, men han ble fryktelig intens med tekstmeldinger, sier hun.

Flere av kvinnene VG har snakket med sier de har reagert på unnskyldningen Burøe kom med i forrige uke.

– Jeg skulle så gjerne hatt en uforbeholden unnskyldning direkte fra han, sier en av kvinnene, som har tegnet et tilsvarende bilde med pågående oppførsel, både i forbindelse med fest og på tekstmeldinger.

En slik unnskyldning savner også Kemma Johanne Hagen, som forteller at hun har fått utelukkende positive reaksjoner etter at hun fikk lest opp innlegget sitt i podkasten til Lisa Tønne og Sigrid Bonde Tusvik.

– De takker meg for at jeg tør, at de føler seg sterkere fordi jeg står frem. Ørjan Burøe bør skrive en liste med navn, gå i blomsterbutikken og sende en blomst og unnskyldning til alle kvinnene han har trakassert i så mange år, sier Kemma Johanne Hagen.