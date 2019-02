VG-KLAR: Pondus-utvikler Frode Øverli er fornøyd med at tegneserien hans nå blir å se i VG. Foto: Hallgeir Vågenes

Lunsj og Pondus til VG

Nye tegneseriesider fra fredag av.

Ken Andre Ottesen

Fra og med i morgen vil Lunch og Pondus, to av Norges desidert mest populære tegneserier, bli et fast, daglig innslag i VG.

Med hjelp av KjellTech og en av Norges mest kjente fotballsupportere, fornyes dermed VGs univers av tegneserier.

Lunch-skaper Børge Lund har laget et helt miljø rundt kverulanten Kjell og firmaet KjellTech. Med presis humor og en elegant strek beskrives en rekke situasjoner mange kan kjenne seg igjen i.

Men det var ikke gitt at Lunch skulle bli en suksess.

I 2007 kom den daværende industridesigneren Børge Lund ikke engang på pallen da han sendte inn et bidrag til Dagbladets tegneseriekonkurranse. Men ganske snart var ideene utviklet videre og kvaliteten var god nok til at Lund og Lunch fikk fast plass i avisen og en rekke andre publikasjoner. I dag publiseres Lunch i mange land.

– Jeg innså heldigvis tidlig at det var mulig å leve av å lage serier og har vært privilegert, sier Børge Lund til VG.

Han innrømmer samtidig at når serien nå er blitt mer moden, er det krevende å holde den poengtert og relevant.

– Det er en konstant utfordring. Sånn sett er jeg glad for at jeg valgte det miljøet jeg gjorde, for ettersom serien foregår på en arbeidsplass, kan jeg ansette personer hvis jeg trenger det, ler Lund og legger til at han mener Lunch passer godt i VG.

LYS FREMTID: – Flere skikkelser er på vei inn i serien, røper skaper av Pondus, Frode Øverli.

– Kjell er jo en tabloid fyr og passer godt i en tabloid avis. Han har en direkte væremåte, snakker rett fra levra og gjerne i overskrifter. Det bør passe godt til VG.

Pondus, kameraten Jokke, og resten av kretsen rundt dem, henger mest på pub. Det har de gjort siden 90-tallet. Det er snart 25 år siden bergenseren Frode Øverli begynte å utvikle serien, den gang under navnet A-laget. Da tegneserien Ernie fikk eget blad i 1996, ble Pondus med. Og så gikk det slag i slag. Dagbladet publiserte serien første gang i 1997, og i dag er også Pondus en internasjonal kjendis med trofaste lesere i en rekke land.

– Flere nye skikkelser er på vei inn i serien, sier tegneserieskaper Øverli til VG.

Nå kommer det også to damer inn i bildet, Anett og Jeanette. Journalisten Eddie, som har noe i Pondus-sammenheng så sjeldent som suksess hos damene, vil også bli en gjennomgangsfigur der han leverer sportssaker til lokalavisen Nærnytt.

– Hva tenker Pondus om å havne i VG?

– Det synes han er stas. Han er jo en folkelig fyr.

– Nå om dagen skriver VG mye om Manchester United og Ole Gunnar Solskjær. Hva tenker Liverpool-supporter Pondus om å dele spalteplass med ham?

– Hah ... Pondus synes det er artig med en nordmann som gjør det bra i Premier League. Det stikker ikke dypere enn det. Samtidig ville det jo vært stas om Liverpool vant gullet denne sesongen. Og om Liverpool og Brann gjør det bra, så skal du ikke se bort fra at det blir et tema i serien fremover, sier Øverli.

Nyhetsredaktør Tora Håndlykken er godt fornøyd med det nye tilskuddet til VGs tegneserieportefølje.

– Journalistikken er kjernen i alt det vi driver med og er naturligvis det viktigste for VG. Men en avis og en nettavis er mye mer, og det å være gode på underholdning er naturligvis også sentralt for oss. At to av Norges mest populære tegneserier nå blir en del av VG, er vi derfor glade for, sier Håndlykken, som ikke veldig bekymret for at VG-journalistene skal plukke opp noen tips om dårlig arbeidsmoral fra Lunch. Liverpool-supporter Håndlykken har derimot ingen problemer med at Pondus-sympatien for nettopp Liverpool får fri utfoldelse i VG.

– Gjerne det, ler hun.

Serieskaper Hanne Sigbjørnsen har allerede siden starten av februar vært en del av VG-laget hver helg med den stadig mer populære stripen TegneHanne. I tillegg fortsetter publiseringen av Hjalmar, Wumo og Truth Facts.