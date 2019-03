TVILLINGMOR: Anita Skorgan, her avbildet tidligere i år. Foto: Line Møller

Anita Skorgan åpner opp om livet med to handikappede barn

I 22 år har Anita Skorgan (60) levd med to handikappede barn. Nå snakker hun om den delen av livet for første gang.

Publisert: 01.03.19 08:10







Skorgan understreker at livet med de to jentene har vært preget av mye kjærlighet og store følelser, men sier også at det har vært vanskelig.

– Du kan jo tenke deg. To rullestoler. Alle foreldre håper jo at alt skal gå bra. Og når det ikke gjør det, så er det et sjokk og en veldig sterk følelsesmessig påkjenning. Det er jo en sorg. Og så er det veldig, veldig mye hardt arbeid, sier Skorgan i kveldens «Lindmo».

I programmet forteller hun at tvillingjentene hennes, Julie og Maria, begge har cerebral parese, og at de nå begge har flyttet i en egen bolig hvor ikke Skorgan lenger har det daglige ansvaret.

Nå føler hun at hun har hodet over vannet, forteller hun til NRK .

– Jeg har ikke hatt krefter til å fortelle om det før nå, sier Skorgan.

Hun rørte mange TV-seere, og ikke minst Ole Paus, da hun sang denne låten i «Hver gang vi møtes» i 2014.

Anita Skorgan har tre barn. Sara Skorgan Teigen, som hun har med Jahn Teigen , og de to tvillingene hun har med sin tidligere samboer Freddy Dahl.

I 2017 fortalte Skorgan åpent om at det var slutt med hennes kjæreste gjennom fem år.