NAVNEFEST: Hun var ikke alene på jorden. Barbie-fansen er i sjokk. Foto: Scanpix

Barbie-etternavn satte fyr på internett

Publisert: 15.04.18 03:42

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-15T01:42:53Z

Etter over 50 år i verdens lekebutikker viser det seg at den ikoniske lekedukken har et etternavn. Og en stor familie.

For da Barbie-produsent Mattel hev seg på «Happy Siblings day» i sosiale medier her om dagen fikk teksten i denne Twitter-meldingen det til å gå rundt for folk:

I teksten står det en hilsen fra «the Roberts sisters». Og på bildet sitter Barbie med tre søstre. Etternavn og familie. Kommentarfelt verden over kunne ikke bedt om mer.

Og ikke nok med det. Det fullstendige navnet er Barbara Millicent Roberts.

Det er mulig det hersker historieløshet der ute, for sannheten er at Barbie har vist frem søstrene sine i perioder siden fødselen i 1959. Hvem husker vel ikke Skipper, Anastasia, Kelly og Kristine? Hun hadde til og med broren Todd ved sin side i butikkhyllene noen år.

Og Ken? Han heter Ken Carson. Blir det da Barbara Roberts Carson eller Carson Roberts? Internettet venter i spenning.

VG kommer neppe tilbake med mer

Denne artikkelen handler om Mattel

Internett