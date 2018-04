VIL VISE MER: Adelén, Astrid S og Fanny Andersen er tre av de norske artistene som har kastet seg på «Free the nipple- kampanjen». Foto: Krister Sørbø

Norske artister synger ut i puppeprotest

Publisert: 19.04.18 21:39 Oppdatert: 19.04.18 22:03

Unge, norske artister reagerer på at kvinner må skjule brystene sine - og flere har tydd til sosiale medier for å si ifra. Siste kvinne ut er Astrid Smeplass.

«Free the nipple»-kampanjen har fått kvinner verden over til å legge ut toppløse bilder av seg selv. Også i Norge har kampanjen tatt av, og sist var det popyndlingen Astrid S som la ut et bilde i «bar overkropp».

Med en manns brystkasse klistret over sin egen, postet hun bildet med følgende tekst denne uken:

– Jeg innså at brystvorter er som meninger. Vi har dem alle sammen, men kvinner må skjule sine.

Og budskapet til Astrid Smeplass er tydelig. For selv om hun og en rekke andre kvinnelige artister støtter «Free the nipple»-bevegelsen, kan de ikke legge ut bilder av brystene sine uten å skjule brystvortene.

Viser du dem, vil bildene bli fjernet av Instagram. Så er ikke tilfelle om du legger ut bilde av brystkassen til en mann.

Det har ikke lykkes VG å få kontakt med Astrid Smeplass, men Smeplass’ manager Halvor Marstrander svarer via SMS at hun er opptatt i platestudio i London og ikke kan kommentere saken.

Flere norske artister tidligere har gjort det samme som Smeplass.

En av dem er Fanny Andersen (23), som tidligere har lagt ut to bilder der hun viser brystene, men fortsatt skjuler brystvortene sine.

Utfordrende

– Når jeg la ut bildene på Instagram dekket jeg brystvortene mine med emojies, men bildene ble fortsatt oppfattet som ekstremt utfordrende, sier Andersen til VG.

Hun applauderer at flere kvinnelige artister går i bresjen for å fronte denne kampanjen, som hun mener handler om likestilling.

– Jeg er oppvokst i et hjem hvor nakenhet er veldig naturlig og veldig lov. Det at folk blir fornærmet av å se et kvinnebryst, eller å se en dame amme i offentligheten, det er for meg helt sykt, understreker hun.

Viktig kampanje

23-åringen reagerer på at det fortsatt er slik at menn kan vise seg i bar overkropp uten at noen hever et øyenbryn, mens kvinner må skjule brystene sine.

– Denne kampanjen er viktig fordi kvinnekroppen blir gjengitt på en helt annen måte enn mannens. Med en gang en kvinne viser brystene er det noe seksuelt, noe man må skjule, sier popartisten.

Toppløs på stranden

Også artist og tidligere «Skal vi danse»- vinner Adelén Rusillo Steen (21) støtter «Free the nipple»-bevegelsen. Hun har tidligere lagt ut et bilde på sin egen Instagram der hun skriver følgende:

– Menn som ser på brystvortene dine som om de var noe annerledes enn sine egne. Ikke har de sett en A-cup før heller.

– «Free the nipple» er viktig, blant annet fordi det vekker oppmerksomhet rundt kvinners frihet og ulikheter, og løfter fram mangfoldet på en positiv måte, sier Adelén til VG.

21-åringen mener det er viktig å ha frihet til å framstille sin egen kropp uten å bry seg om at brystene kan virke støtende for andre.

– Ville inspirere flere

- Om jeg vil sole meg i parken toppløs, vil jeg gjerne gjøre det, uten å føle meg skamfull, forteller artisten.

- Det å vise mangfold, i en tid der så mange bryst vi har blitt presentert er forstørret eller retusjert, tror jeg er ekstremt viktig for selvsikkerheten vår. Vi må innse at vi alle ser forskjellig ut,og at vi må bære stolt på det vi har - og det er derfor jeg velger å rocke mine A-cups.

– Hvorfor skjuler du brystvortene dine med emojis da?

– Min intensjon med bildet var ikke å vise mine nakne bryst på Instagram - men heller å starte en dialog om debatten, og inspirere flere til å ta en del av den. På bildet ser jeg heller en kvinne som ytrer friheten sin i offentligheten, enn et bilde der det kunne vært to nipler.

Dette støtter Fanny Andersen. Hun er opptatt av at både kvinner og menn skal kunne uttrykke seg akkurat slik de vil, uavhengig av kjønn.

Og tilbakemeldingene hun har fått etter å ha delt puppebildene, har vært for det aller meste positive.

– Egentlig burde dette vært så normalt at jeg ikke fikk noen kommentarer i det hele tatt. Det hadde vært det beste, avslutter hun.