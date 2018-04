ÅPENHERTIG: I den ærlige Netflix-dokumentaren «Avicii: True Stories» snakker DJen om hvordan turnelivet tok livet av ham.

Tim «Avicii» Bergling i Netflix-dokumentar: – Jeg kommer til å dø

Publisert: 27.04.18 00:55

– Jeg har sagt jeg ikke orker mer, jeg kommer til å dø. Dette er noe av det Tim «Avicii» Bergling sier i Netflix- dokumentaren som viser hvordan stjernen kjempet for å forlate turnélivet.

I Netflix -dokumentaren « Avicii : True Stories» , som ble sluppet i oktober i fjor, forteller Tim «Avicii» Bergling (28) åpent om sin fysiske og psykiske helse.

I dokumentaren, som er laget av Berglings gode venn Levan Tsikurishvili, er artisten tydelig på at han ikke orket å fortsette turnélivet, at det er i ferd med å ta knekken på ham:

– Jeg har sagt at jeg ikke kan spille mer. Jeg kommer til å dø. Jeg har sagt det kjempemange ganger. Jeg orker ikke mer.

Gang på gang forsøker Bergling å få apparatet rundt seg til å forstå at han er utmattet, både fysisk og psykisk, men management og kolleger presser ham videre. I dokumentaren påpeker de at han vil tjene mindre penger og svekke sin egen merkevare om han kutter ut konsertene.

Bergling selv ble overrasket over reaksjonene han møtte.

– Jeg forventet støtte. Spesielt med tanke på alt jeg hadde vært gjennom.

Økende stress

De første årene trivdes Avicii med å turnére, selv om han ble nervøs før hver konsert.

– De første fire eller fem årene var alt fantastisk. Man får et kick av det, som om man hopper ut av et fly. De leker med følelsen av å nesten dø, og når jeg har stått på scenen, har jeg følt at jeg har vært spesiell. Jeg har fått kontakt med folk, følt meg akseptert, sier Bergling i dokumentaren.

Etterhvert ble det for mye. Etter å ha reist verden rundt i åtte år, ble han mer og mer stresset, og klarte ikke lenger å føle seg hjemme noe sted. Også helsa begynte å skrante.

Dokumentaren viser tydelig at Bergling ikke bare jobbet døgnet rundt, han var også en perfeksjonist som ikke ga seg før resultatet var perfekt. I tillegg var han sjenert, og mislikte å stå i sentrum.

Han er åpen om at alkoholen hjalp ham både før og under konserter:

– I begynnelsen våget jeg ikke drikke, jeg var for redd for å dumme meg ut. Men så innså jeg hvor stiv jeg var når jeg ikke drakk. Da fant jeg det magiske botemiddelet: noen drinker før jeg gikk på scenen.

Drakk før hver konsert

DJ-kollegaen David Guetta er også intervjuet i dokumentaren. Guetta forklarer at det er vanlig for artister å ty til rusmidler for å lette litt på trykket og prestasjonsangsten.

–Jeg så jo at andre DJer drakk, sier Bergling.

– DJer som hadde vært i bransjen i mange år, de drakk fortsatt før hver konsert.

Men så kom helseproblemene.

Under en turné i Australia i 2013 ble Avicii rammet av en akutt betennelse i bukspyttkjertelen, og måtte legges inn på sykehuset.

– Det er den værste magesmerten du kan tenke deg. Det føles som om noen stikker deg med en kniv i magen og samtidig, og det blir bare verre og verre, sier han i dokumentaren.

Legene rådet artisten til å fjerne galleblæren med en gang.

I stedet fortsatte Bergling både å turnére og promotere konsertene.

I Netflix-dokumentaren ser du hvordan Bergling sitter i bilen på vei til en jobb, tilsynelatende sløvet ned av alle medisinene han tok. Innimellom blir blikket slørete, og han dupper av, mens folkene rundt ham fortsetter å snakke om jobben som skal gjennomføres.

Enorme smerter

De påfølgende dagene forteller han at han ikke klarer å hverken sove eller spise på grunn av de voldsomme magesmertene.

– Hver morgen når du våkner, det første du merker er smertene. Fra du åpner øyenene har du vondt. Når du beveger deg gjør det vondt. Og smertemedisinene fikk meg til å føle meg helt dritt. Det føltes som jeg var i en konstant tåke.

Etter at han hadde kommet seg fra betennelsen i bukspyttkjertelen ble han dårlig igjen. Da sprakk både blindtarmen og galleblæren.

-Jeg følte meg helt jævlig, og det eneste tilbudet jeg fikk var enten å ta smertestillende eller å kjempe meg gjennom det. Sånn var det hver gang jeg ble lagt inn på sykehus: «bare ta dette her så føler du det bedre».

Sterke medikamenter

I et klipp fra sykehuset ser du at Avicii blir tilbudt legemiddelet Percocet.

– Percocet er f ... heroin! Og det hjalp ikke mot smertene en gang, sier Bergling, som fortsatt tok pillene, fordi han stolte på at legene visste best.

Han får også beskjed om at han har høyt blodtrykk. Bergling forteller at smertene var konstante, i måneder av gangen, og at tilstanden hans bare ble verre og verre.

Plaget av angst og smerter

– Jeg tok alle mulige medisiner, og jeg fikk beskjed om at det ikke var vanedannende. Jeg tok massevis av medisiner som de hevdet ikke var vanedannende, men jeg fikk bare mer angst av det. Det bare fortsatte, og så begynte jeg å turnere igjen.

Angst og smerter

Dokumentaren, som følger Bergling i fire år, viser en mer og mer mager, blek og sliten artist.

Han sier selv at han ikke forsto hvorfor han slet.

– Jeg hadde alt som sto på sjekklisten. Jeg burde vært lykkelig.

Selv om angsten og smertene plaget ham, fortsatte han og folk rundt ham å presse ham til å turnére.

– Det tok aldri slutt, selv om jeg følte at nå møter jeg veggen, sier han, og forteller at han aldri klarte å slappe av. Ikke engang når han hadde fri. Da tenkte han bare på neste konsert.

For å klare å gjennomføre turneene tok han piller. Medisiner som han egentlig skulle ha sluttet å bruke. Han gikk til psykiatere, leger og på diverse dietter. Ingenting hjalp.

Droppet turnélivet

Flere nære venner at Bergling er intervjuet i dokumentaren. De sier artisten etter hvert ikke var til å kjenne igjen:

– Fyren jeg kjente var ikke der lenger. Han var en skygge av seg selv, uttaler en av dem.

Sommeren 2015 slapp Avicii albumet «Stories». Samtidig bestemte han seg for å droppe alle bookede konserter de neste åtte månedene.

I 2016 fikk han endelig viljen sin, og sluttet han å turnére.

– Det føles som jeg er 18 igjen. Det var da jeg begynte å lage musikk og jobbe som DJ. Nå har jeg sluttet, og jeg har egentlig ikke noen plan enda, sier han i dokumentaren.

Fredag forrige uke døde Bergling i Oman. Han ble bare 28 år gammel.

