NYFORELSKET: Etter en lengre ferie på Maldivene, har Kristian Valen kommet opp igjen fra sitt livs dypeste daler etter å ha truffet sin nye kjæreste, Karen Ånensen. Foto: Instagram

Kristian Valen: – Hun kom inn i livet mitt da alt var på det mørkeste

RAMPELYS 2019-01-21T20:21:01Z

Etter to år i det dypeste mørket, var det en gammel flamme som tente livsgnisten hos Kristian Valen (44) igjen.

Publisert: 21.01.19 21:21

– Det føles bare godt å være i livet nå, sier Valen til VG.

Den populære komikeren kan se tilbake på to år med flere personlige påkjenninger. Samlivsbrudd, tiltale for politivold og ulovlig våpenbesittelse, flere måneder på sykehus etter trappefall og åtte ribbeinsbrudd, og nytt sykehusopphold i fjor høst da han ble så syk av en mystisk mageinfeksjon at flere forestillinger av showet «Åsted Valen» måtte flyttes til vårparten.

Så dukket Karen Ånensen fra Kopervik opp.

– Vi traff hverandre i Haugesund for rundt ti år siden da jeg sovnet på fest... Så førsteinntrykket var vel ikke det beste, sier Valen.

– Men da jeg lå måned etter måned på sykehuset fant vi hverandre igjen samtidig på Facebook. Ettersom hun jobbet nattevakt og jeg lå våken på natta, endte det opp med fire-fem timers telefonsamtaler om alt og ingenting, sier Valen.

Samtalene ble vendepunktet for han.

– Ja, etter å ha følt på bunnen begynte jeg plutselig å savne stemmen og latteren hennes. Det var det som holdt meg oppe, ved siden av publikums smil på scenen i helgene. Hun får meg til å le, og øynene hennes er til å dø for. Vi er liksom alt – kjærester, kompiser og gammelt ektepar. Det føles godt å være i livet nå, forteller han.

Karen Ånensen bekrefter sitt første møte med Kristian Valen .

– Det første møtet, med en sovende rockestjerne, var ikke noe jeg så for meg da kunne føre oss til hvor vi er nå, ti år etter! Da vi tok opp kontakten igjen, ble det lange tekster som førte til lange samtaler. Da så jeg hvor mye dybde som ligger bak den morsomme fasaden og hvor utrolig snill og omtenksom Kristian er, forteller hun til VG.

– Vi er begge på et sted i livet hvor vi så for oss at det vi har funnet nå bare var forbeholdt andre, men plutselig har det skjedd oss, og det føles så riktig, sier hun.

Den siste tiden har paret tilbrakt på Maldivene. Tilværelsen er atskillig lysere nå enn for et par år siden for Kristian Valen. I fjor innrømmet han overfor TV2s "God morgen, Norge" at han ved en anledning vurderte å ta sitt eget liv.

– Ja, de siste to årene har vært de hardeste i mitt liv, og i et svakt øyeblikk følte jeg meg patetisk og klarte ikke å se noen grunn til å gå videre. Men jeg angret i siste liten fordi jeg følte at hvis jeg fullførte, ville motparten vinne.

– Hva fikk deg på beina igjen?

– Jeg ble jo syk da jeg knekte alle ribbein på høyre side og punkterte lungen så jeg ble liggende i senga i flere måneder. Da ble jeg på en måte tvunget til å reflektere over alt, og kom vel frem til at alt har en mening og at man vokser på det. Det som fikk meg på beina var vel lykkefølelsen av å kunne stå på scenen og oppleve folk smile sammen med meg, samtidig som Karen fikk meg til å se at jeg tross alt var et menneske som var heldig, sier Valen.



– Hun kom bare inn i livet mitt da alt var på det mørkeste, og nå gleder jeg meg til hver dag, sier Kristian Valen.

Timeplanen for 2019 er tettpakket. «Åsted Valen» går sin gang i hele år, han har et nytt album klart for utgivelse og etter planen kommer det bok.

– Etter samtale med familie har jeg kommet frem til at det i så mange år har stått og versert så mange usannheter i mediene og på nett at det nå passer å skrive min historie og legge ved dokumentasjon slik at folk kan se selv hva som er og var sannheten, sier Valen.

– Hva har du lært av denne perioden da du var som lengst nede?

– At man aldri skal ta noe for gitt, hver dag er en gave. At de som du tror står nærmest, kanskje ikke er det lenger når du er på bunn, men at det da plutselig kommer folk som du aldri ville tro skulle stille opp. Ta vare på øyeblikkene og aldri vær for stolt til å si til dine kjære at du er glad i dem. At publikum er uerstattelig, og jeg gleder mer og mer til hver gang jeg skal på scenen. De er viktigere enn de som eventuelt ikke liker det du gjør.