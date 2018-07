MØRK HEVNKOMEDIE: Debby Ryan spiller hovedrollen som Patty i serien «Insatiable». Foto: Tina Rowden/Netflix

Krever Netflix-serie stoppet for «fatshaming»

Publisert: 26.07.18 10:55

Kampanjen for å avlyse serien «Insatiable» har allerede fått over 131.000 underskrifter.

Serien har ennå ikke hatt premiere, men protestene har allerede kommet.

På Change.org har en kvinne startet en kampanje for å stoppe serien, og den har allerede fått over 131.000 underskrifter, skriver Variety . Kampanjestarteren mener at serien bidrar til objektivisering av kvinnekroppen, og fremstiller det som om kvinners eneste oppgave er å være objekt for menns blikk.

«Denne serien VIL føre til spiseforstyrrelser og bidra til fortsatt objektivisering av kvinnekroppen. Traileren har allerede oppfordret folk med spiseforstyrrelser», står det på kampanjesiden på Change.org.

Serien, som altså ingen har sett ennå, handler om en videregåendeelev som blir mobbet for å være overvektig. I traileren, som allerede er sluppet, ser vi at hun må sy sammen kjeven etter å ha blitt slått av en hjemløs. Da hun kommer tilbake på skolen er hun blitt slankere – og hun vil ha hevn over mobberne.

Hovedrolleinnehaver Debby Ryan, som spiller med såkalt «fatsuit» i deler av serien, har selv forsvart serien på Twitter og mener dens satiriske utgangspunkt kan bidra til å gi en bedre debatt om temaet.

Skuespiller Alyssa Milano, som også er med i serien, har også forsvart serien blant annet i en lang videopost. Hun skriver på Twitter at de ikke bedriver «fatshaming», men tar for seg hva følgene er av problemet.

Netflix har ikke villet kommentere kritikken overfor Variety. Pressesidene har ingen bilder av rollefiguren Patty slik hun ser ut da hun blir mobbet for å være overvektig.