STØTTER MEGHAN: Chrissy Teigen ville ikke ha noe av Thomas Markles intervjuer med pressen om datteren.

Chrissy Teigen ut mot hertuginne Meghans pappa: – Denne fyren suger

Publisert: 05.08.18 16:28 Oppdatert: 05.08.18 17:23

Supermodellen har fått nok av Thomas Markles sutring i pressen i forbindelse med at hertuginne Meghan (36) giftet seg med prins Harry.

Meghan Markle og prins Harry ga hverandre sitt ja i storslått bryllup i mai. Det har imidlertid ikke bare vært fryd og gammen rundt den nygifte «Suits»-skuespilleren.

Allerede før bryllupet fant sted skapte familien hennes overskrifter ved å kritisere Markle.

Halvbroren Thomas Markle jr. (51) ba i et åpent brev til prins Harry om at han skulle avlyse bryllupet.

Også halvsøsteren Samantha (52) har skapt bryderi for 36-åringen. Men det er nygifte Markles far som har skapt klart mest blest i pressen.

Blant annet har det kommet fram at han har iscenesatt paparazzi-bilder av seg selv. Han har også stilt opp på flere kontroversielle intervjuer hvor han snakker om datteren.

Det er et nylig intervju med Daily Mail som får Teigens sinne i kok. Der hevder han at den ferske hertuginnen av York, Meghan, ignorerer ham og at datteren har byttet telefonnumre.

– Denne fyren. Denne fyren suger. Hva er galt med ham? La datteren din være lykkelig, vær så snill. Dette er flaut, skriver Teigen på Twitter.

Meghan har selv ikke ytret noen vonde ord om faren, og de skal ha hatt et godt forhold i oppveksten hennes. Planen var at han skulle følge henne til alters under bryllupet, men han måtte gjennomføre en hjerteoperasjon og kunne ikke være til stede under den store dagen.

– Jeg har alltid vært glad i faren min, og håper han kan bli gitt det rommet han trenger for å fokusere på helsen sin, skrev Meghan i en uttalelse i mai.