FOLKEKJÆR: Ingrid Espelid Hovig inspirerte det norske folk til å lage mat i en mannsalder. Foto: Nils Bjåland

Ingrid Espelid Hovig er død

Publisert: 03.08.18 11:56 Oppdatert: 03.08.18 13:26

Hele Norges matmor har gått bort, 94 år gammel.

Det bekrefter Lars Røtterud i Gyldendal forlag til VG.

Espelid Hovig lærte Norge å lage mat som programleder for «Fjernsynskjøkkenet» fra 1964 til 1996, og ledet over 300 sendinger av det populære programmet. Før hun begynte i «Fjernsynskjøkkenet» hadde hun laget TV-programmer i flere år.

Hun har også gitt ut en rekke bøker om matlaging, blant annet sammen med Eyvind Hellstrøm.

Espelid Hovig har mottatt en rekke utmerkelser, blant annet ble hun utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1994.

I 2013 fikk kom biografien om den folkekjære NRK-profilen, «Ingrid», skrevet av Ingar Sletten Kolloen.

Han sier han er veldig takknemlig for at han rakk å skrive boken om henne.

– Det var ikke noe hun synes å prioritere selv, det var viktigere for henne å bruke tiden sin på å skrive kokebøker og prate i avisen om mat, enn at hennes person ble trukket fram, sier han til VG.

– Raus mot alle

Han beskriver henne som et usedvanlig varmt og rikt menneske.

– Hun var veldig raus mot andre, snill og et av de få menneskene i verden det er umulig å finne noe negativt om. Hun var tvers gjennom et godt menneske, sier Kolloen.

Han forteller at Espelid Hovig var en pionerkvinne både innenfor matlaging og fjernsyn.

– Hun gjorde det at selve kokkeyrket fikk nesten en status, det å lage mat var ikke noe som bare husmødre gjøre. Det kunne også karer å gjøre, både til fest og profesjonelt.

Kolloen sier at hun til det siste var opptatt av sunn og god mat både blant skoleelever og ved helseinstitusjoner.

– Det er et veldig stort livsverk som man står bak.

TV-kokk Arne Brimi møtte også Espelid Hovig en rekke ganger, og var en god venn og kokkekollega.

- Man får et slikt vemod over slikt. Mer vemod enn sorg, egentlig. Man skjønner jo at det kommer med tanke på at hun var så gammel. Men man får så mange tanker når man får en sånn beskjed.

– Det hun skapte rundt oss som driver med mat... Så inkluderende og rett og slett en fenomenal dame.

Hvor mye har Ingrid betydd for norsk mat og matkultur?

- Jeg tror det er helt umulig å forstå det. Fordi Ingrid jo drev med TV-kjøkkenet, som er et sterkt medie. Så begynte hun å inkudere seg i kokkebransjen, og det var stas å kjenne Ingrid. Det var et mål å bli kjent med henne. Det ble et nettverk mellom oss norske kokker, vi var et lag. Og hun var i sentrum, selv om hun ikke ville være det. Hun var der for oss, det er helt utrolig, sier Brimi og avslutter:

- Ingrid ville aldri skryte av seg selv på noen som helst måte. Hun hadde en måte å være på som gjorde at du fikk et bedre liv.

Jobbet sammen i «Fjernsynskjøkkenet»

Ernæringsekspert Kaare Norum lagde over 70 programmer sammen med Espelid Hovig på Fjernsynskjøkkenet. Han forteller at han fikk nyheten om hennes bortgang i morges.

– Jeg er veldig lei meg for dette. Hun var en kjempegod venn, vi jobbet sammen. Vi ble etter hvert veldig gode venner, jeg respekterte henne, hun var så profesjonell og flink og sympatisk, sier han til VG.

Han hyller henne for arbeidet hun har gjort med å endre norsk kosthold og gjennom å løfte ernæringssakkyndige i programmene sine.

– Hun er elsket av hele landet for det hun gjorde.

TV 2s egen Wenche Andersen kjente Espelid Hovig godt.

– Det er veldig veldig trist. Ingrid ble jo en gammel dame, og ingen lever evig. Så på en måte er det jo ventet, men når det skjer er det jo veldig trist likevel, sier Andersen.

- Det er et kapittel som er over med Ingrid, og hun har betydd noe så enormt for oss som jobber med mat i TV. Hun er en person som veldig mange kommer til å savne. Jeg blir trist av å tenke på at hun ikke er mer.

Hun satt klistret til «Fjernsynskjøkkenet» da hun var liten, og sier programmet var viktigere for henne enn Barne-TV.

– Hun har på en måte styrt mitt yrkesvalg. sier Andersen, som møtte Ingrid sist gang på 90 årsdagen.

- Før det var vi i Stavanger på en tur sammen. Da fulgte jeg henne over i forbindelse med «Det norske måltid». Det var siste gang jeg var på tomannshånd og reiste med henne.

Tidligere VG-journalist Børre Haugstad møtte Espelid Hovig en rekke ganger, og fikk æren av å servere henne brød på sengen på 75 års dagen.

– Hun var hele Norges «Mor godhjerta», alltid hyggelig og blid. Det var som å møte en gammel venninne. Det var et utrolig egentlig, hun som hadde opplevd så mye vondt, klarte alltid å være så imøtekommende.

Ektemannen Jan Hovig døde bare ni dager etter at de giftet seg, noe hun forteller om i biografien Ingar Sletten Kolloen ga ut i 2013.

«No har me juksa litt» er en setning veldig mange som er vokst opp med Espelid Hovigs programmer husker godt. Selve sitatet var det Trond Kirkvaag som står bak, men det blir forbundet med Espelid Hovig.

Det var noe Espelid Hovig sa da hun for eksempel dro fram en ferdig hevet deig for å få flyt i matprogrammene, og at rettene skulle bli ferdige i løpet av programmets tilmålte halvtime. Setningen har blitt en del av språket når man lager mat.

Espelid Hovig var en sprek dame langt opp i årene, og stilte villig opp da hun fylte 90 år for fire år siden.

– Jeg er nok mer «gebrekkelig» nå. Hørselen er ikke som den var, heller ikke stemmen, men jeg er heldig som er frisk i hodet, fortalte hun i et intervju med VG på 90-årsdagen.

Der avslørte hun også at hun fortsatt kokkelerte på kjøkkenet.

– Jeg er fortsatt like glad i å lage mat, men det blir mindre av det nå. Jeg lager middag hver dag da, men når en er 90 år og alene, så blir det ikke så mye jeg lager.































