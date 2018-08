GODE TIDER: Thomas Gullestad og Jenny Skavlan avbildet kort tid etter at han i fjor solgte aksjer til en verdi av fem millioner kroner. Foto: FRODE HANSEN

Thomas Gullestad og Jenny Skavlan hadde økonomisk jubelår i 2017

Millionene rullet inn for «Fingern» og kona – men det var ikke filmsuksessen hans som dro lasset.

Thomas Gullestad (37) har fått en stadig tydeligere profil i offentligheten, ikke minst etter filmsuksessen «Den 12. mann», hans skuespillerdebut som kom på tampen av 2017 – et år med betydelig økonomisk suksess for artisten.

Hans selskap Fingern Er Stilig AS hadde omtrent en million i driftsinntekter årlig i perioden 2013 - 2016.

I 2017 steg omsetningen til 2,3 millioner kroner.

Selskapet hadde imidlertid også finansinntekter på over 5 millioner. Dette som følge av at Gullestad solgte sine 49 prosent av aksjene i selskapet Liveqube, som han var med på å starte i 2010.

Liveqube lager spesialtilpassede musikkløsninger for næringslivet, med kunder som Burger King, 7-Eleven og Choice på kundelisten. Det ble i fjor høst solgt til svenske Zeta Display for 10,1 millioner.

– Det salget har helt klart mye av æren, sier Gullestad til VG om fjorårets resultat før skatt, som endte på 7,1 millioner, mot 901.000 i 2016.

Alltid bekymret

Han fortsetter inntil videre som daglig leder i Liveqube, hvor han i fjor hevet en årslønn på 455.000.

– Jeg skal fortsette et par år til, det var en del av avtalen. Det er ikke et selskap av typen hvor man bare kan levere nøklene, det er mye IT som sitter i hodet på oss som jobber der.

De øvrige inntektene kommer ifølge Gullestad fra opptredener med rapgruppen Klovner i Kamp (hvor artistnavnet Fingern stammer fra), DJ-jobber og oppdrag som konferansier.

– Og så var jeg jo med i en film, som også har gjort sitt.

– Du har blitt en holden mann?

– Det er fint å ha romslighet, men jeg er jo alltid bekymret for at det skal gå tomt og at man plutselig står der en dag og ingen vil ha deg. Da er det fint å ha litt i bakhånd. Jeg skulle ønske jeg hadde evnen og kompetansen til å forvalte dette, men det har jeg ikke ennå, ler Gullestad.

Trenger voksenhjelp

Hans kone Jenny Skavlan (32) hadde omsetning på 1,4 millioner i selskapet Jenny Skavlan AS i 2017 – en nedgang fra 2016, da den var på 2 millioner. Blant utgiftene i fjor var 325.000 til Skavlan selv som daglig leder.

Resultat før skatt sank fra 1,2 millioner i 2016 til 569.000 i 2017. Selskapets gjeld sank imidlertid også, fra 1,4 millioner til 803.000.

På papiret kan det se ut som om ekteparet bruker mye tid på forretningsøkonomi sammen. Skavlan er styreleder i ektemannens selskap; han er styremedlem i hennes.

– Vi har masse møter, humrer han.

– Nei, jeg kan ikke så mye om selskapsstrukturer. Men vi er nå der for å signere hverandres papirer når regnskapsfører ber om det. Hvis jeg og Jenny skulle hatt businessmøte, ville det ikke skjedd noen ting. Vi trenger noen voksne.