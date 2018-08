LIDER AV PARKINSONS: Skuespilleren Alan Alda åpnet denne uken opp om at han lider av Parkinsons sykdom. Foto: Carlo Allegri / REUTERS

«MASH»-stjernen Alan Alda avslører: – Jeg har fått Parkinsons sykdom

Publisert: 01.08.18 05:38

– Dette er realiteten i livet mitt nå, og det har ikke stoppet meg på noen som helst måte. Jeg har et rikere liv i dag enn jeg hadde før sykdommen, sier skuespilleren i en offentlig uttalelse tirsdag.

Alan Alda (82), best kjent som Hawkeye Pierce i en av historiens mest populære TV-serier, «M.A.S.H», åpnet seg denne uken ut om Parkinson-diagnosen han fikk i 2015, melder ABC News .

Skjelvinger og stivhet

– Jeg fikk diagnosen for tre og et halvt år siden, og symptomene mine er milde: Svak skjelving i hendene, stivhet i kroppen. Jeg har kun fortalt det til familie og venner, sier Alda i uttalelsen han kom med tirsdag morgen amerikansk tid.

– Å lære seg å leve med Parkinson, er som å løse et puslespill. Og jeg liker puslespill, står det også å lese der.

Alda sier han har hatt flere skuespillerjobber siden han fikk diagnosen, han har til og med startet en egen podkast.

Parkinsons sykdom er karakterisert ved muskelstivhet og skjelving samt nedsatt bevegelsesevne. Sykdommen kan ikke helbredes, men kan effektivt holdes i sjakk i mange år ved hjelp av medisin, skriver nettdoktor.no

Svært utbredt

Sykdommen er ganske vanlig i Norge. Man regner med at cirka 1 av 1000 nordmenn lider av Parkinson, 10 millioner verden over. Det er en av de mest alminnelige sykdommer i nervesystemet blant eldre mennesker, står det videre å lese på nettstedet.

I tillegg til skjelvinger i hendene, var det drømmene Alda fikk som gjorde ham oppmerksom på at han kanskje led av Parkinson. Etter å ha lest en artikkel der det sto at et tidlig symptom på Parkinson var å utagere i drømmene sine, tok Alda selv initiativ til å bli sjekket for sykdommen.

Trodde drøm var virkelighet

– Jeg drømte at jeg ble angrepet og i drømmen min hev jeg en sekk poteter etter personen som angrep meg, men det jeg egentlig gjorde var å kaste en pute i ansiktet på kona mi som lå i sengen ved siden av meg, skriver ABC News.

Skuespilleren håper å kunne bruke kjendisstatusen sin til å gjøre sykdommen mer kjent. Det å gå offentlig ut og fortelle om sykdommen har også gjort det letter for ham å leve med det, og han understreker at han lever et godt liv, og takler sykdommen bra.

– Jeg er ikke sint fordi det er utfordrende. Du vet når du krysser gaten. Det kommer biler. Hvordan kommer du deg over? Du kan ikke bare sette deg ned på fortauet og si «nei, jeg kommer nok aldri til å krysse gaten igjen.» Du må finne en måte å løse det på.

Alda har vunnet hele seks Emmy-priser, og i tillegg til rollen i «M.A.S.H» har han blant annet spilt i «Westwing» og «The Aviator». Rollen i «The Aviator» førte til en Oscar- nominasjon.