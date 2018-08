FIKK DRØMMEJOBB: Martine Camilla Brænna fikk dansejobb i «Moulin Rouge» i Paris. I mai flyttet hun til den franske hovedstaden, og nå lever hun av dansingen.

Norske Martine (21) har gjort 170 «Moulin Rouge»-show i Paris: – Jeg klønet det til i premieren

RAMPELYS 2018-08-21T15:51:36Z

Martine Camilla Brænna danket ut 150 andre på audition i Oslo, og i april satte hun seg på flyet til Paris. Etter litt oppstartsproblemer gjør hun nå kometkarriere i «Moulin Rouge».

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 21.08.18 17:51

– Jeg skulle egentlig til Los Angeles i februar, men så at «Moulin Rouge» hadde audition i Oslo. Så da endret jeg flybilletten min og dro på audition, forteller Martine Camilla Brænna til VG.

I konkurranse med cirka 150 andre hadde ikke den 21 år gamle danseren veldig store forhåpninger om å få jobben i den verdenskjente cabaretforestillingen. Men drøye fire dager senere tikket det inn en e-post med spørsmål om hun kunne møte opp i Paris i april.

– Plutselig bodde jeg i Paris da!

Så fulgte fire uker med prøver, før premieren gikk av stabelen 1. mai. Siden det har Oslo-jenta gjort to show hver dag seks dager i uken – og nådd totalt 170 show.

– Hva gikk gjennom hodet ditt før den aller første forestillingen?

– Tingen er at jeg har konkurrert mye i mitt liv. Både ballett og Freestyle, der jeg også har blitt verdensmester. Så jeg er vant til press. Jeg tenkte at dette skulle gå fint. Men det som var uvant er at det skjer så mye bak scenen som jeg ikke var vant med. Det gjorde at jeg var sinnssykt nervøs første gang, innrømmer hun.

Premieren gikk da heller ikke helt etter planen.

– Jeg klarte jo å kløne det til. Først mistet jeg beltet mitt på scenen, og etterpå bestemte ponnien jeg leide rundt der seg for å bæsje. Det gikk litt feil, men det var vel bare litt vel mye nerver. Når jeg bare fikk premieren overstått har det heldigvis gått veldig bra. Nå har jeg blitt mer vant til det, og har det bare gøy.

«Moulin Rouge»-showet «Féerie», som den norske 21-åringen er en del av, har årlig om lag 800.000 publikummere. Martine er én av to norske dansere som er med – av totalt 36.

– Da jeg kom hit, tenkte jeg at jeg blir glad hvis mamma klarer å se meg én gang bakerst i hjørnet. Men jeg har fått fine plasser, og får være med i mange numre – og blir veldig godt sett! Det er utrolig motiverende når man får sånn respons av publikum, og føler at man er en viktig del av forestillingen.

Men det er ikke bare-bare med så sene kvelder og med to show nesten daglig.

– Det er svette og tårer bak dette. Ofte er jeg ikke ferdig før 01.30 på natten. Heldigvis får vi taxier hjem, men det blir jo sånn at jeg ikke legger meg før 3 eller 4 hver natt. Jeg prøver å leve et normalt liv, men det er ikke alltid så lett. Det merkes, men det er absolutt verdt det. Jeg vet hvor mange som ville drept for å stå her, så jeg kan ikke klage.

Klager, det gjør heller ikke Martines familie. Til tross for at hun har flyttet ut av Norge og til Frankrike på ubestemt tid.

– Jeg kommer aldri til å glemme da jeg ringte familien og fortalte dem det. Da var det bra stemning! De vet jo hvor hardt jeg har jobbet hele livet for å kunne leve som danser. Når jeg først klarer det er de ganske stolte. Alle har vært her og sett på meg, og i løpet av neste måned kommer besteforeldrene mine og. Det blir hyggelig.

Og det er avstanden til familien som er det aller verste å takle for det norske dansetalentet.

– Jeg er en ekstremt familiekjær jente, og det er det eneste jeg synes er litt vanskelig. Å være borte fra dem. Men heldigvis er det en ganske kort flytur hjem, sier en fornøyd Martine Camilla Brænna til VG.