Anna Rasmussen (22) flyttet fett for å få større pupper

Publisert: 14.06.18 23:03

Midt i debatten som raser rundt bloggere som fronter kosmetiske operasjoner, forteller Anna Rasmussen at hun har forstørret brystene: – Jeg har rett til å endre på kroppen min slik at jeg blir fornøyd, sier trebarnsmoren til VG.

Anna Rasmussen har selv skrevet om inngrepet på sin egen blogg . På telefon til VG forteller hun at til tross for kritikken rettet mot bloggere som snakker åpent om kosmetiske og kirurgiske inngrep, ønsker hun å være ærlig om hva hun selv har gjort.

Dårlig timing

– Helt ærlig, Norges mest hørte sang akkurat nå er jo denne «Sommerkroppen». Timingen var jo litt dårlig med tanke på det. Men jeg lever mitt liv, sier Rasmussen.

Det siste hun vil er å «late som» at alt ved utseendet hennes er naturlig. Negative tilbakemeldinger frykter hun ikke.

– Jeg har blitt flinkere til ikke å lese alt. Og jeg får også mange kommentarer fra lesere som skriver at det er min kropp, og at jeg må få lov til å gjøre hva jeg vil selv om jeg er en offentlig person.

Støtter omstridt kollega

Det er det mange som er uenige i, og bloggeren Isabel Raad har vært blant dem som har fått sterkest kritikk for innleggene hun poster om både operasjoner og injeksjoner.

– Jeg har alltid backet Isabel opp, jeg syns hun er en skjønn jente. Selv om jeg ikke ville gjennomgått så mange operasjoner som henne, så er det ikke opp til meg å si om det hun gjør er rett eller galt. Jeg får stå for mitt, så får hun stå for sitt, understreker Rasmussen.

Selv sier hun at hun aldri har fått sponset en operasjon:

– Jeg har aldri spurt om det eller følt at det har vært nødvendig. Men jeg kunne nok anbefalt en klinikk til leserne mine om jeg var fornøyd med den.

Inngrepet hun selv utførte innebar at hun flyttet fett fra armer og mage til brystene.

Fjernet silikon

– Jeg hadde allerede silikon, men tok det ut i vinter. Silikonpuppene mine var store og hengete, de var i veien rett og slett. Så jeg tok dem ut for å se hva jeg skulle gjøre videre.

Bloggeren syns hun så bra ut uten silikon, men valgte likevel å forstørre puppene på ny. Operasjonen kostet 46.000 kroner.

– Størrelsesmessig og utseendemessig syns jeg at puppene så fine ut da jeg sto naken foran speilet, men med tøy på ble puppene veldig flate fra siden. Og siden jeg tar så mye bilder av meg selv, ønsket jeg å gjøre noe med det.

Rasmussen tror det er bloggernes livsstil som fører til at de forandrer på utseendet sitt.

– Det å skulle legge ut bilder av seg selv hele tiden fører til at man blir mye mer bevisst på hvordan man ser ut. Jeg har en jobb som krever at må se bra ut her og nå. Det er mange bloggere som føler på det.

Hun syns også kroppen forandret seg en del etter tre barnefødsler.

– Jeg har lyst til å se bra ut til å være 22 år, ikke bra ut til å ha født tre barn. Jeg er stolt av barna mine, av å ha båret frem dem, men jobben min er å fronte meg selv og være fornøyd med den jeg fronter. Når jeg ikke er det føler jeg at jeg har rett til å endre på det jeg ønsker slik at jeg blir fornøyd, avslutteren bloggeren.